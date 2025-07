Pedro Jiménez 16 JUL 2025 - 09:00h.

Andrea y Óscar seguían dando pasos de gigante en su relación dentro de la villa: "Pienso más en ti que en él..."

"No hay nada que decir": el momento 'tierra trágame' que protagonizó Andrea en su hoguera final con Ismael

Andrea Gasca traspasó todos los límites posibles con Óscar durante la primera edición de 'La isla de las tentaciones' que Telecinco emitió y que supuso un antes y un después en la televisión. Besos, confesiones, sexo... y una decisión que tomó a las puertas de la hoguera de confrontación que, sin duda, no pasó desapercibida para nadie.

Una decisión que no fue casualidad: la pareja de Ismael vio a su novio 'rendir cuentas' con la tentadora que más le atraía en su villa y eso, sumado a más imágenes, provocó que Andrea tuviera una conversación con Óscar (su tentador predilecto desde el primer momento) e hiciese algo determinante. Iba a ser Óscar el que, haciéndole caricias a la joven, le señalaría el collar que esta compartía con su novio Ismael (y que tanto significaba para ella antes de comenzar su aventura), y le preguntara: "¿Esto qué?".

"Esto... yo creo me lo puedes quitar ya", subrayaba una Andrea muy segura de sus palabras. Óscar preguntaba por qué y Andrea confesaba que, tras todo lo que había visto, tenía clara su situación con respecto a su novio: "Ha llegado un punto en el que, también viendo lo que está haciendo Ismael, no tiene mucho sentido tenerlo... él está haciendo su vida y yo estoy haciendo la mía".

"Pienso más en ti que en él"

Las palabras de Andrea no se acabarían ahí: "Ha llegado un punto en el que pienso más en ti que en él". Unas palabras que nos mostraban un poco el camino que la hoguera de confrontación entre Andrea y su novio Ismael recorrería. "Entonces, si a ti te molesta que lo lleve, me lo puedes quitar", le decía a Óscar, que no se lo pensaba dos veces y se lo quitaba. "No ha sido tan complicado quitarlo", bromeaba Gasca.

Esto, según confesaba Óscar ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 1', suponía un 'soplo de aire fresco' para él, que había visto como Andrea daba un paso más y "dejaba a un lado a Ismael". Tras este momento, ambos se besaban apasionadamente, de manera fogosa y dando rienda suelta a sus sentimientos.