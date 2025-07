Pedro Jiménez 16 JUL 2025 - 09:00h.

La expareja vivió una hoguera de confrontación de lo más tensa posible: "Qué vergüenza"

La rotunda decisión que tomó Andrea Gasca con Óscar tras ver la actitud de su novio Ismael en la otra villa: "Me lo puedes quitar"

La hoguera de confrontación entre Andrea Gasca e Ismael que tuvo lugar en 'La isla de las tentaciones 1' no pudo ser más tensa. Ambos participantes del reality tenían muchas cosas que hablar y después de lo que habían hecho en sus respectivas villas (por un lado, Andrea se dejaba llevar como nunca con Óscar y por otro, Ismael no se quedaría atrás y 'se tomaría la justicia por su mano' con Andrea, tentadora de su villa), llegaba el momento de la verdad.

En primer lugar, los dos se daban un frío saludo y se sinceraban. Posteriormente, Andrea confesaba que tenía ganas de la hoguera para así "aclarar sus sentimientos" de una vez. Ismael, por su parte, se mostraba rotundo: "¿Crees que tengo motivos para estar cabreado contigo?".

"Yo en todo momento he hecho lo que he sentido", señalaba Andrea Gasca, que tras esas palabras rompía a llorar. Además, la joven no entendía la actitud de Ismael "de venganza" que había tenido: "No lo reconozco". Pero Ismael no se callaría, dejando claro que la actitud que había tenido en la villa se llamaba "respeto y lealtad", y justificaba lo que había hecho con Andrea como algo para "superarse a sí mismo" después de lo que había hecho Andrea con Óscar.

"No hay nada que decir"

Tras esta primera toma de contacto, llegaba el momento de ver las imágenes. Unas imágenes en donde se veía a una Andrea Gasca dejándose llevar por completo con Óscar, desde besos, caricias y confesiones hasta protagonizando una escena de sexo bajo las sábanas. "Qué vergüenza", señalaba Ismael. "No hay nada que decir", aseguraba Andrea Gasca, que nos dejaba un momento 'tierra trágame' al ver las duras imágenes y reaccionar de esa manera.

La decepción de Ismael era total: "Al final... quito la mirada porque lo considero excesivo ya. A mí me daría vergüenza. Estas faltas de respeto no me las merezco, yo no valgo tan poco". Mónica Naranjo anunciaba que había más imágenes para ellos, esta vez viéndose en la tablet a un Ismael dejándose llevar también con la tentadora que más le atraía, Andrea. En la hoguera, Ismael numeraba una serie de cosas que tenía su tentadora que su novia Andrea, según él, no tenía. Una de ellas era "cariñosa" e Ismael le lanzaba un dardo directo a su novia: "Eres cariñosa, pero no conmigo".