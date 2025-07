Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

La expareja protagonizó uno de los momentos más románticos que recordamos de todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones'

Adelina Seres y José Sánchez entraban a 'La isla de las tentaciones', como hemos podido saber gracias a Mediaset Infinity, muy seguros de su amor y de lo que sentían el uno por el otro. De hecho, su paso por el reality no estuvo lleno de demasiadas curvas: la pareja supo aguantar y resistir a la tentación de principio a fin. Y no solo eso, ambos exparticipantes protagonizaron una pedida de mano que traspasó la pantalla y nos sobrecogió a todos por completo, dejándonos el corazón en un puño y cerrando de la mejor manera posible la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Al reencontrarse, la risa nerviosa de ambos, el beso que se daban y las ganas notorias de verse nos hacían presagiar que un buen final estaba por llegar. Y así iba a ser. No obstante, Adelina le pedía a José que le explicase el por qué de algunas dudas que le habían surgido a este en su villa y José confesaba que el hecho de estar muy pegado a sus compañeros y todo lo que le rodeaba le superó en un momento dado, lo que pudo hacer que se viera envuelto en dudas.

Pero esto último no supondría, en absoluto, ningún bache para la pareja, que se daban un abrazo dejando atrás todo y que, posterioremnte, decían "sí" a abandonar la aventura juntos. Cuando todo parecía que llegaba a su fin, José pronunciaba unas palabras que pasarían a la historia de 'La isla de las tentaciones'... por el final totalmente inesperado para todos.

La pedida de mano de José a Adelina

"Yo me he despertado cada mañana dándome cuenta de que no quiero despertarme cada día sin ti. Dándome cuenta de que cuando me siento perdido tú eres mi punto de realidad. Y dándome cuenta de que voy a amarte como el hombre que soy contigo e incluso mejor", señalaba un José Sánchez que procedía a arrodillarse. "¿Qué haces?", le preguntaba Adelina, sin entender absolutamente nada y tapándose la boca con la mano, sin creerse lo que estaba ocurriendo.

"Adelina Seres...", eran las palabras de José antes de pronunciar por su boca la mítica frase: "¿Quieres casarte conmigo?". Adelina no se lo creía: "¿Es broma no?", decía hasta en dos ocasiones. "¿En serio? Claro que sí", respondía Adelina. ¡Había dicho "sí" a la pedida de meno y los dos se casarían próximamente!

La emoción no podía traspasar más la pantalla, dejándonos ambos un lacrimógeno momento y besándose apasionadamente. "Estás loco", le decía Adelina a José, que le confesaba a Mónica Naranajo que tendrían una "noche salvaje" y que, finalmente, era cogida por su novio, que la llevaba hasta afuera de la hoguera poniendo así punto y final a uno de los momentos más románticos que recordamos de todas las ediciones de 'La isla de las tentaciones'.