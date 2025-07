Sabemos que Lester y Patri Pérez salieron como pareja pero, ¿recuerdas cómo fueron sus inicios?: ¡Aquí te los mostramos!

Los que fueron fieles seguidores de 'La isla de las tentaciones' recordarán cómo acabó la historia entre Marta Peñate y Lester Duque y con quién salió de la mano de República Dominicana el canario. Sin embargo, es difícil acordarse de los detalles pero para eso tenemos 'El verano de las tentaciones', donde recuperamos hasta los más pequeños gracias a Mediaset Infinity.

Uno de ellos fue este momento en el que, tras volver de la segunda hoguera y ver las imágenes de sus parejas, los chicos volvían cabizbajos a Villa Montaña. Lester, quien había visto cierto acercamiento de Marta Peñate con su soltero Daniel, venía dispuesto a acercarse un poco más a Patri Pérez, con quien había dormido la noche anterior y a la que le había hecho una confesión: Si tuviese algo con alguien en la isla, sería con ella.

"¿Quieres dormir conmigo, rubia?"

Por eso, el canario no podía esconder la atracción que sentía hacia la soltera. "Qué guapa te has puesto tú para dormir, ¿no?", le halagaba mientras le tocaba el pelo. "Así voy a dormir. Bueno, no, yo duermo con un tanga puesto", le confesaba Patri Pérez. Y es que, por las noches, "el diablo" se le metía en el cuerpo a Lester según él mismo afirmaba.

Era Sandra Pica quien le preguntaba con quién iba a dormir esta noche su amiga, a lo que respondía que si no era con ella, dormiría con la almohada. "¿Y con Lester?", se aventuraba Tom. "No", respondía tajante la soltera en su presencia.

Aún así, el canario se lo preguntaba directamente, mirándole a los ojos: "¿Quieres dormir conmigo, rubia?". Pero ésta seguía negándose. "Me hizo la cobra, la jodía. Me dijo que no, pues ya perdió la oportunidad para el resto de su vida", afirmaba entre risas Lester. Al final, el canario tenía serias dudas sobre su soltera: "No me la creo nada. Para que ella se ría de mi, me río yo de ella porque tampoco es que esté enamorado".