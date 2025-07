¿Te acuerdas cuál fue la reacción de Marta Peñate al besarse con su tentador, Daniel? Aquí lo rememoramos

Marta Peñate comenzaba fuerte su aventura en 'La isla de las tentaciones 2': el tremendo choque que mantuvo con una tentadora

Marta Peñate, quien se hizo viral por el apodo 'Pinocho', se dejaba llevar cada vez más con su tentador Daniel, con quien sentía una gran afinidad tal y como mostraban las imágenes. Su relación con Lester estaba pendiendo de un hilo pues la canaria se replanteaba seriamente si quería seguir con su pareja de 11 años.

Sus dudas eran incrementadas por la complicidad que tenía con el soltero, con quien finalmente no pudo resistirse a caer en la tentación: ambos se besaban apasionadamente en el jacuzzi. Sin embargo, no pasó ni un segundo hasta que Marta Peñate reflexionó sobre las consecuencias que iba a tener este acto.

"Se me ha sumado todo: las imágenes que he visto de Lester que no me han gustado y el hecho de que estoy aquí y me siento a gusto", confesaba entre lágrimas la canaria. Al final, ella estaba siendo fiel a lo que sentía pero, a su vez, no estaba siendo consciente plenamente de todo lo que iba a acarrear haber tomado este paso según afirmaba.

Dani libra de los pecados a Marta Peñate por su arrepentimiento

El soltero procedía a santiguar a Marta Peñate para librarle de todos los pecados que acababa de cometer y así limpiar su conciencia. No obstante, la canaria no podía parar de derramar lágrimas a solas pensando en qué estarían pensando sus padres.

"Ha sido una locura. Ni si quiera me he vuelto loca de amor, simplemente me he vuelto loca", afirmaba. Aún así, veía algo positivo a lanzarse al vacío con Daniel: "No hay retorno para mi relación".

Y es que, lo único que le producía arrepentimiento a Marta Peñate no es otra cosa que haber "mandado 11 años de fidelidad a la porquería" porque durante todo ese tiempo ella había sido "fiel como un perro".