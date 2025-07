La entrada de la famosa colaboradora se hizo notar y de qué manera: su carta de presentación cuando conoció a las tentadoras de los chicos

¿Permitidos en pareja?: Las colaboradoras de 'Vamos a ver' nos cuentan si caerían ante la tentación… de Brad Pitt

Compartir







'La isla de las tentaciones 2' nos dejó absolutamente de todo de principio a fin: enfrentamientos, intensidad, rupturas dolorosas... y es que entre todas las participantes que se aventuraban a ir con sus parejas y formar parte del reality de entretenimiento más seguido de todos los tiempos, se encontraba Marta Peñate. Una Marta Peñate que comenzaba muy fuerte su aventura. Y de qué manera. Todo ocurrió en el momento de las presentaciones de las tentadoras, después de que Mayka señalara que no le preocupaba ninguna tentadora en concreto. En ese momento, una de ellas saltaría: "Eso es lo típico que se suele decir".

Tras estas palabras, Marta Peñate no tardaría en reaccionar: "A mí ya de entrada, una mujer que viene a quitarle el novio a otra mujer, me demuestra los escasos valores que tiene". "Mi amor, pero tú has venido para eso", señalaría la tentadora, a lo que Marta Peñate le lanzaría una dura reprimenda. "Calla, 'chihuahua', que estoy hablando yo", señalaría la colaboradora. "¿Sabes dónde te has metido? ¿Alguien te ha informado bien?", decía la tentadora, 'pinchándola' todavía más.

PUEDE INTERESARTE La sinceridad de Ismael traspasó la pantalla: sus palabras en la hoguera final antes de que Andrea saliera con Óscar de la mano

Marta Peñate no se callaría al respecto: "Ay, qué ridícula, por favor". Tras este momento de tensión cuando apenas 'La isla de las tentaciones' había echado a rodar (como se dice) llegaba el momento de las despedidas de las parejas. Un momento que, después de que Lester (su pareja en aquel entonces) le diese el collar de favorita a la tentadora -y viceversa- no resultaría nada fácil para Marta Peñate, que rompía a llorar.

Marta Peñate acabó entre lágrimas

"El hombre de mi vida no me hace esto, no se va con una chica con la que he discutido el día anterior", subrayaba Peñate. Una Peñate que se despedía entre lágrimas de Lester y que estallaría por completo después de que la tentadora apareciera ahí, en medio de la despedida, para intentar 'arreglar' las cosas. Pero lejos de eso, la discusión del día anterior se repitió de nuevo.

"Esto es una falta de respeto", subrayaba Marta Peñate, fuera de sí, lo que provocaría que la tentadora subrayase que "con barriobajeras no hablaría". La colaboradora de Telecinco se iría del lugar, mirando fijamente a Lester: "A esta le has dado una cita especial...", decía Marta Peñate, muy cabreada y llorando, de nuevo, a mares, concluyendo así una entrada que no pasó desapercibida para nadie y que nos mostraría cuáles serían sus intenciones en el programa. Intenciones que pasaban por no callarse nada y decir, en todo momento, lo que piensa, con la sinceridad siempre por delante.