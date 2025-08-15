Laura Casabela quería irse con Mario González de 'La isla de las tentaciones', pero él no opinaba lo mismo y desataba su enfado

El momento más tenso de Mario González en 'La isla de las tentaciones': su impulsiva patada a la tablet

En el reencuentro de Laura Casabela y Mario González en su hoguera final no hubo ni abrazos ni besos porque así lo quiso ella. Juntos, vieron las imágenes de lo que habían hecho ambos en 'La isla de las tentaciones' y él le reprochaba que actuara por venganza: "¿Quieres madurar y dejar de hacer cosas porque yo las haga?", le preguntaba.

Se refería a unas imágenes en las que, primero, veíamos a Laura cambiarse de ropa interior frente a uno de los solteros y luego entre besos durmiendo con él: "No ha pasado nada, no le he tocado ni un pelo", decía y se quejaba de la actitud de su novio: "Me está vacilando diciendo que le dolería por mí".

La decisión final de Laura Casabela y Mario González

Sin embargo, a pesar del enfado por la traición de Mario, Laura tenía clara su decisión y así se la comunicaba a Sandra Barneda: "Me duele mucho, porque sé que una cosa es la que quiero y otra la que debo, pero si tomara una decisión que no siento, me arrepentiría, quiero irme con él".

Mario parecía sorprendido ante sus palabras: "¡Qué difícil lo pones todo!", se quejaba. Por su parte, él dejaba claro que la quería mucho, pero que quizá eso no era suficiente: "No sé si es amor, la miro y se me olvida todo pero… no creo que sea una decisión muy inteligente seguir, vamos a seguir echándole mie*** al mochila".

"Nos queremos mucho, pero no nos queremos bien, me quiero ir solo", anunciaba Mario y Laura reaccionaba: "Estoy mal, me apetece meterme al agua y desaparecer".

Él le pedía que se despidieran con un abrazo, pero ella se negaba y le lanzaba una advertencia: "No me sale. Te vas a arrepentir y es que que no me busques, porque no voy a estar".