Pedro Jiménez 20 AGO 2025 - 09:00h.

La valenciana rompía a llorar en su hoguera y al volver de la villa caería en la tentación con el italiano: así ocurrió todo

Una decisión por parte del programa que marcaría un antes y un después en la 'relación' entre las dos villas: "Es la primera vez que lo hacemos"

Las lágrimas de Naomi Asensi al ver en una de sus primeras hogueras lo rápido que iba Adrián en su villa con su tentadora (Keyla Suárez) se convirtieron posteriormente en miradas pasionales y mucho, pero mucho deseo. Y no con Adrián. Y es que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 6' tomó una decisión después de ver cómo su exnovio se metía en la cama con dicha tentadora: dar rienda suelta a sus sentimientos y dejarse llevar, algo que todavía no había hecho hasta ese momento, con Napoli, su tentador. Algo que posteriormente descubriría el propio Adrián en su respectiva hoguera.

Pues bien, fue cuestión de llegar a la villa y en un íntimo momento protagonizado por el italiano y la valenciana, ambos se besaron apasionadamente. Napoli le pedía que le mirase y esta, con ojos de deseo, lo hacía. Un aperitivo de lo que estaba por llegar. "Que me he dejado liar", confesaba Naomi. Pero la cosa no se quedaría ahí.

"No me gusta nada la luz encendida"

Ambos iban a protagonizar de nuevo otro íntimo encuentro, esta vez en la habitación de Naomi Asensi. "No me gusta nada la luz encendida", señalaba el tentador italiano. Precisamente la luz de la tentación no tardaba en sonar en la villa de los chicos, con un Adrián que se ponía enfrente consciente de lo que significaba: "Estaba claro".

A pesar de los ánimos de algún compañero, Adrián se derrumbaba... y se iba a dormir en la más absoluta soledad. Una soledad que desde la otra villa no estaría presente en la habitación de Naomi y Napoli, quienes se despertaban y nos dejaban una ardiente escena de sexo bajo las sábanas, lo que provocaba que de nuevo sonase la luz de la tentación en la otra villa.

Adrián cada vez lo tenía más claro: "Ya no voy a especular... hay tantas posiblidades de que sea Naomi". Y así sería. Pero ya no habría marcha atrás, al menos para Naomi, quien se había aguantado pero, sin duda, ver las imágenes de su novio en aquel entonces sería el detonante claro de todo lo que ocurriría a partir de ese momento con Napoli.