La exparticipante de 'LIDLT' se marchó corriendo a la otra villa tras lo que acababa de ver junto a Sandra Barneda: te recordamos el momento

Sin duda, hay un momento que será difícil de olvidar en la historia de 'La isla de las tentaciones'. Ese momento es cuando Marieta asaltó la otra villa en busca de Álex Girona. ¿El origen? Sandra Barneda llamaría a las chicas tras irrumpir en la casa de estas y les pedía que eligieran a una de ellas para que viera, durante diez minutos, lo que hacía su respectivo novio en la otra villa. Marieta era la elegida y acudía a ver las imágenes junto a Sandra Barneda.

En imagen, un Álex Girona en actitud muy cariñosa con Gabriella, la que era su tentadora favorita en aquel momento. Conversaciones profundas, mimos, caricias... como si de una pareja se tratase. Marieta acababa destrozada y regresaba, hundida, a la villa.

Ni los ánimos de Sergio Aguilera conseguían que Marieta levantara la cabeza. Y es que no podía olvidar lo que acababa de ver de su novio con Gabriella. De hecho, Sergio le hacía una cobra a Marieta y esta estallaba. Mientras tanto, en la otra villa, Álex Girona se iba con Gabriella a la habitación para intimar y meterse debajo de las sábanas.

'Ver para creer'

Pues bien, en un momento dado en 'Villa Montaña', Marieta salía de su habitación, se dirigía al jardín... y tras una larga caminata, ¡se plantaba en 'Villa Playa'! Y mientras tanto, Álex Girona y Gabriella dejándose llevar como nunca. "¡¿ Y mi puto novio?!", señalaba Marieta. Aquellos que se encontraban en la villa no daban crédito al ver a la joven: "¡Aquí no puedes estar!", se escuchaba decirle.

"¡¿Dónde está mi novio?!", decía una y otra vez Marieta. Un momento que quedará recordado para siempre y que, sin duda, se hizo muy viral y generó todo tipo de reacciones. Lo que está claro es que esto nos mostró cómo es Marieta: si se propone algo, lo consigue. Y así lo hizo.