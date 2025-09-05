Laura Ceballo 05 SEP 2025 - 02:28h.

Así ha quedado la lista definitiva de los primeros nominados de la edición

Jorge Javier Vázquez explica lo ocurrido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

La primera gala de 'Supervivientes All Stars 2025' ha llegado cargada de emociones. Tras dar la bienvenida a los catorce concursantes, y después de vivir los primeros enfrentamientos en la palapa, llegaba el momento de que todos ellos se enfrentaran a la primera prueba de líder. Momentos más tarde, Laura Madrueño les anunciaba algo: había llegado el momento de nominar.

En primer lugar, todos los concursantes acudían a la zona de nominaciones uno a uno para comunicar a Jorge Javier Vázquez su elegido. Y, tras todos sus votos, Alejandro Albalá, ganador del primer collar de líder, nominaba de manera directa.

Así han sido las primeras nominaciones

Fani Carbajo: "En un principio no iba a nominar a Adara, quería dejar fuera nuestros problemas. Creo que le voy a dar una oportunidad y voy a nominar a la persona con la que menos feeling he tenido que es Kike Calleja, hemos hablado pero muy poquito".

Iván González: "Fani, básicamente porque no tengo apenas motivos para nominar a nadie. Con lo que he vivido estos cuatro días, la he visto un poco desubicada, hablando con un grupo, con otro... Es el primer día, no hay motivos".

Adara Molinero: "La elegida es Fani. Porque le gusta mucho discutir y por la movidita de hoy".

Gloria Camila: "Noel. Porque lleva un tiempo haciendo comentarios a Carlos y a Kike que me parecen faltas de respeto sobre su físico y sobre su edad. Creo que las cosas hay que decirlas con respeto y hay bromas y bromas".

Elena Rodríguez: "Fani. No tenía intención de norminarla, pero visto lo visto… Con los demás no hay ningún tipo de conflicto. Sería una hipócrita si no la nominara".

Rubén Torres: "Ha habido una cosa que me ha hecho decidirme. Es Sonia, porque es la única que no ha hecho la prueba.

Carlos Alba: "Noel".

Jéssica Bueno: "Hoy me voy a lo fácil, a la única con la que he tenido un poquito de algo, Sonia".

Sonia Monroy: "Seguramente ella me ha nominado. No tengo nada en contra, pero Jéssica".

Miriam Pérez-Cabrero: "Carlos. Es la persona con la que menos he hablado".

Kike Calleja: "Noel".

Noel Bayarri: "Kike".

Tony Spina: "Kike, no hemos convivido casi aún".

De esta manera, Fani, Noel y Kike se convertían en los nominados por el grupo.

La nominación directa de Alejandro Albalá

Una vez conocían los nombres de los tres nominados de grupo, Laura Madrueño daba paso a Alejandro Albalá para que llevara a cabo su nominación directa como primer líder de la edición: "Porque sí, porque me ha venido a la cabeza, no por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria".

Gloria se unía así a la lista definitiva de nominados. Fani Carbajo, Noel Bayarri, Kike Calleja y Gloria Camila se convierten en los primeros nominados de 'Supervivientes All Stars 2025'.