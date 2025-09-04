Pedro Jiménez 04 SEP 2025 - 23:33h.

La 'Yemayá de Chamberí' no ha podido contener la emoción de uno de los momentos mmás emotivos del arranque de 'Supervivientes All Stars'

Como en cada edición de 'Supervivientes' hemos vivido este jueves en Telecinco uno de los momentos más especiales de la noche: se trata de nada más y nada menos que del mítico encendido de la palapa. Un encendido de la palapa que ha dejado a Laura Madrueño al borde de las lágrimas. Y no es para menos. La 'Yemayá de Chamberí' lleva presentando el concurso más extremo de la televisión desde el año 2023, sustituyendo a Lara Álvarez, y la emoción ha sido total, al frente una vez más desde Honduras contándonos toda la última hora de lo que ocurre allí.

"Brillaron en el firmamento a pesar de vivir rodeados de tormentas. Conocieron el aire, el frío y la soledad de las noches infinitas. Lucharon sin aliento por alcanzar la gloria, pero no pudo ser. Hasta ahora", ha comenzado diciendo Laura Madrueño. "14 estrellas regresan a la aventura de sus vidas cuando se debaten entre lo que son y en lo que quieren convertirse. Esta noche Poseidón enciende este templo sagrado para otorgarles lo que siempre desearon, una segunda y última oportunidad", ha continuado la 'maestra de ceremonias' de 'Supervivientes'.

Y así ha continuado, mirando fijamente a la cámara de 'Supervivientes': "Por delante les espera un largo camino repleto de miedos y dificultades. Solo si se esfuerzan cada día por brillar a pesar de las adversidades serán dignos merecedores del bien más preciado de la aventura: 'El Tridente de Poseidón', un tridente que otorgará la victoria a uno de ellos, al ganador, que dejará su nombre grabado a fuego en los muros de este templo, que por fin vuelve a la vida".

"¡Comienza la lucha por ser leyendas! Ahora sí... ¡encendemos la palapa!", ha subrayado una Laudra Madrueño muy emocionada, con los ojos vidriosos y mirando alrededor de la palapa de un lado para otro. Un momento muy emotivo que ya se ha hecho por fin realidad y que da el pistoletazo de salida a esta edición tan frenética que vamos a vivir de 'Supervivientes All Stars'.