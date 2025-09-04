Los ganadores del reality comparan las dos ediciones: dureza extrema versus el encanto de las primeras veces

Además, los consejos de Marta Peñate a Tony Spina y lo que cree que hará con el premio (si gana)

Compartir







La cuenta atrás ha terminado: esta noche Telecinco estrena 'Supervivientes All Stars', una edición muy especial que reúne a algunos de los concursantes más recordados de las últimas temporadas del reality de supervivencia. Una cita que promete emociones fuertes, juegos inéditos y condiciones extremas. A horas del estreno, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez compartieron su visión sobre lo que distingue la edición tradicional de la 'All Stars'. ¿Tendrán una favorita?

El formato, que vuelve a Honduras con un plantel de auténticos veteranos, trae consigo un giro importante: no se trata de descubrir por primera vez la dureza de la isla, sino de demostrar quién es realmente el mejor de los mejores. Y eso, según sus protagonistas, marca toda la diferencia.

Experiencia vs. la adrenalina de lo nuevo

“En 'All Stars' te exigen muchísimo más, te quitan las lentejas, te quitan el arroz, no te quitan la vida de milagro”, revelaba entre risas Marta Peñate, que sabe bien lo que significa enfrentarse a la versión más extrema del concurso, pues se alzó como la ganadora indiscutida de la primera edición. Para la canaria, el salto de dificultad es evidente: los veteranos llegan con experiencia, pero también con un nivel de exigencia que roza lo imposible.

En cambio, Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes 2020', destacó que ambas ediciones no pueden compararse fácilmente: “No podría quedarme con uno de los dos porque cada uno tiene su encanto”. El exguardia civil, que conoce tanto la experiencia de debutar como la de repetir, señalaba así la magia del factor sorpresa frente a la crudeza del reto 'All Stars': "El 'Supervivientes', vamos a decirle normal, tiene su encanto porque haces todo por primera vez". ¡Dale play para descubrir todas las diferencias de las dos ediciones!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Condiciones extremas sin precedentes

La expectación es máxima. La lista oficial de concursantes incluye a nombres como Gloria Camila o Jessica Bueno, que vienen con sed de revancha, de demostrar lo que en sus participaciones anteriores no pudieron. A lo largo de la temporada, se enfrentarán a pruebas inéditas y nuevos giros en la convivencia.

La temporada de huracanes en el Caribe alcanza su pico de intensidad precisamente durante septiembre y octubre, lo que añade un elemento impredecible y peligroso a la competición. Los concursantes no solo deberán lidiar con el hambre y la sed, sino también con posibles tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Con Sandra Barneda al frente de la gala inaugural, la cita promete ser uno de los grandes eventos televisivos del otoño. Y si algo dejan claro las palabras de los exconcursantes es que la clave estará en cómo los supervivientes consigan reinventarse en un terreno que ya conocen, pero que nunca había sido tan hostil. ¡Dale play al vídeo para escuchar todo lo que Sandra adelanta de la segunda edición!