Tony Spina pronostica quién ganará 'Supervivientes All Stars' y en qué puesto quedará él

Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 17:41h.

El exnovio de Oriana Marzoli ha revelado quién cree que va a ser el ganador de esta segunda edición y en qué puesto cree que va a quedar él

Antes de marcharse a 'Supervivientes All Stars', Tony Spina grabó un vídeo junto a su novia, Marta Peñate, en el que hace pronósticos sobre lo que ocurrirá en esta edición en la que participan estrellas del reality que regresan a los Cayos Cochinos para vivir la experiencia de forma aún más extrema, pues ya no contarán con la dotación mínima, es decir, no tendrán ni arroz ni lentejas ni latas de comida y solo podrán comer lo que pesquen y recolecten.

En el vídeo, el exnovio de Oriana Marzoli cuenta que se ha "preparado" para la aventura porque ha intentado hacer fuego, ha montado una caña de pescar y ha "entrenado con peso corporal". Pero, pese a su preparación, cree que va a tener difícil ganar las pruebas porque considera que Rubén Torres es un rival muy fuerte, tanto que pronostica que será el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' el que ganará esta edición tras haber quedado en segunda posición en 'Supervivientes 2024'.

Pero sí que ha confesado que se ve capaz de llegar a esa final y ser uno de los finalistas de 'Supervivientes All Stars 2'; aunque, realmente, su gran deseo sería hacerse con la victoria y poder dedicársela a su novia - ganadora de la primera edición, en cuya final se impuso a Alejandro Nieto, ganador de 'Supervivientes 2022' - y a su familia: "Sois las personas por las que lo hago todo".