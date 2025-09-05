Pedro Jiménez 05 SEP 2025 - 03:55h.

La modelo y exnovia de Kiko Rivera ha desvelado cuál es su situación sentimental y se ha llevado un zasca de Sonia Monroy en pleno directo

Jessica Bueno, concursante de 'Supervivientes All Stars', es una de las 14 supervivientes que se han embarcado desde este jueves en el realitie más extremo de la televisión. La que fuera participante de 'Supervivientes 2011' consiguió estar un total de 77 días en Honduras, llegando a ser la 11ª expulsada de su edición. En el estreno emitido en Telecinco este jueves, la modelo ha desvelado al inicio de la gala cuál es su actual situación sentimental y ha protagonizado un momento de tensión junto a Sonia Monroy, quien también participó en su misma edición.

Ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien, al comienzo de la gala, se dirigía a todos los concursantes, que se encontraban con el helicóptero de fondo (finalmente no han podido montarse ni saltar debido a la situación meteorológica en Honduras y a lo ocurrido con una de las comunidades autóctonas que se encuentran allí). Pues bien, el presentador recordaba a todos que Jessica Bueno participó en la edición de 'Supervivientes 2011', en donde conoció a su exnovio Kiko Rivera, con quien comparte un hijo en común.

"De la misma manera que estuvo Sonia Monroy en aquella edición acabo de caer en que estaba también Kiko Rivera. Luego fuístieis pareja y ahora da la casualidad de que el está soltero. Yo no sé cuál es tu estado civil, Jessica", comentaba Jorge Javier Vázquez. Los murmullos se sucedían entre el resto de concursantes que se encontraban a su lado, expectantes por la respuesta que daría la concursante.

"Vengo a cerrar un ciclo"

"Lo primero, buenas noches Jorge y buenas noches a todos. Es verdad, junto con Sonia creo que somos las veteranas de la edición", ha señalado, en primer lugar, Jessica Bueno, tras lo que añadía que acude a 'Supervivientes' a "cerrar un ciclo". "Empezé en 'Supervivientes' y nada, espero hacerlo muy bien en esta edición y que se me empiece a recordar de otra forma y no como el primer 'Supervivientes'", aseguraba Jessica Bueno.

Tras estas primeras palabras, la ex de Kiko Rivera ha confesado que está soltera: "Yo tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está. Poco más te voy a decir".

Jessica Bueno reacciona al zasca de Sonia Monroy

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez ha querido preguntarle a Jessica Bueno por las palabras que dijo Sonia Monroy sobre ella tachándola de "palmera", algo que -según Sonia Monroy ha aclarado en directo- lo dijo porque en su edición era un poco "paradita": "Como las palmeras, que solo se mueven con el viento. Pero una palmera bonita, con buenos cocos".

"Bueno, yo solo espero ser mucho más que bonita y demostrar mucho más. Las cosas se demuestran con hechos", han sido las palabras de Jessica Bueno saliendo al paso de las declaraciones de Sonia Monroy en 'Tardear' justo el día en el que se materializó un anuncio como nueva concursante de 'Supervivientes All Stars 2025'.