01 SEP 2025

La influencer regresa a Honduras tras sufrir una fuerte reacción alérgica en la anterior edición

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Adara Molinero es concursante de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. En 2024, la influencer ya participó en la que fue la primera edición del reality, pero su aventura se vio truncada por una fuerte reacción alérgica. Anteriormente, la hija de Elena Rodríguez también fue concursante de 'Supervivientes', concretamente en el año 2023, tan solo unos meses antes de su vuelta a Honduras para su anterior participación en 'Supervivientes All Stars'.

Ahora regresa dispuesta a exprimir al máximo la aventura: "Vuelvo para intentarlo otra vez, para darlo todo, para disfrutar de la experiencia. Porque este es mi año", asegura.

"Estoy feliz, este año vengo súper fuerte. Me siento incluso más fuerte y más segura de mí misma que la vez que fui la primera vez. Mi vida ha cambiado en general, me siento otra persona después de hacer muchísima terapia, he cambiado en muchos aspectos y me he quitado mucho lastre de mí misma", añade.

Segunda clasificada de 'Supervivientes 2023'

En su primer paso por la isla, en su participación en 'Supervivientes 2023', Adara consiguió llegar a la gran final. Tras más de tres meses de convivencia y supervivencia, la influencer se batió en el duelo final con Bosco Blach Martínez-Bordiú. El sobrino de Pocholo fue quien se llevó finalmente el deseado maletín, quedando a Adara en segundo lugar.

Primera expulsada de 'Supervivientes All Stars 2024'

Unos meses más tarde, volvió a Honduras, esta vez como concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras pasar los primeros días en la playa, Adara tuvo que ser evacuada tras sufrir una fuerte reacción alérgica que le obligaba a estar en observación por el equipo médico y que hacía que un gran bajón se apoderara de ella.

La superviviente perdió fuerzas y optó por hacer una petición a sus seres queridos al comenzar la gala en la que se jugaba su continuidad frente a Olga Moreno: "Necesito irme a casa". Los seguidores del programa cumplieron su deseo y Adara Molinero se convirtió en la primera expulsada del programa.

Adara Molinero comparte aventura con su madre

Ahora, Adara regresa a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' para enfrentarse de nuevo a la aventura. Y esta vez lo hace de una manera diferente. Adara compartirá reality con su madre, Elena Rodríguez, que también se ha convertido en concursante tras su paso por 'Supervivientes 2020'.