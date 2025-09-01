Adara Molinero nos cuenta en exclusiva que deja "un amor" para ir a 'Supervivientes All Stars'

Será concursante por tercera vez del reality más extremo de la TV y nos cuenta en exclusiva lo que deja atrás para viajar a Honduras

Adara Molinero, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vuelvo para darlo todo, este es mi año"

El FesTVal de Vitoria fue escenario esta noche de una de las galas más esperadas: la alfombra roja y la posterior presentación de 'Supervivientes All Stars', que llega este jueves a la pantalla de Telecinco en medio de una gran expectación. Sin dudas, uno de los momentos más emocionantes de esta velada llegó con la confirmación oficial de que Adara Molinero será concursante de ‘Supervivientes All Stars’, el formato que reúne a algunos de los participantes más icónicos de la historia del reality.

"Estoy temblando", dijo cuando Sandra Barneda anunció frente a una audiencia ávida de primicias sobre este formato, que es la más reciente confirmada en el show. Pero en paralelo, en una charla a solas con esta web, nos habló de algo más fuerte que le está pasando con este regreso a Honduras: deja un amor en España para emprender la aventura.

La participante no dio más detalles, aunque recientemente se habían corrido rumores sobre quién era su nuevo amor. ¿Aparecerá como defensor en el programa? Pronto nos enteraremos. Lo que sí nos dijo es cuál era su motivación para volver: "Se me quedó una sensación agridulce", explicó en relación al abandono en la última edición de 'Supervivientes All Stars'. Esta vez, tal como nos dijo, "iría para hacer lo que sienta y disfrutarlo".

El anuncio de su regreso se realizó ante un público entregado que no dudó en aplaudir y vitorear a la concursante en cuanto su nombre sonó. La expectación era máxima y la reacción colectiva evidenció lo que muchos ya intuían: la presencia de Adara en Honduras es uno de los grandes reclamos de la temporada.

No es para menos. Adara Molinero cuenta con una trayectoria televisiva marcada por su fuerte carácter, su sinceridad y su capacidad de generar debate. Sin embargo, su paso por la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ dejó a muchos con ganas de más. En aquella ocasión, Adara fue de las primeras en abandonar la isla, lo que supuso un desafío personal y profesional que ahora se le presenta de nuevo como oportunidad de revancha.

La audiencia podrá comprobar si Adara logrará transformar aquella experiencia inconclusa en una aventura completa, marcada por su autenticidad y su capacidad de reinventarse. El reality de supervivencia, que ya es un clásico de la cadena, promete superar todas las expectativas con una edición especial en la que solo hay hueco para los concursantes más recordados.

Con esta confirmación, se abre la cuenta atrás para un estreno que dará mucho de qué hablar. ¿Será Adara capaz de redimirse y convertirse en una de las protagonistas absolutas de la edición? Honduras la espera, y el público ya está preparado para acompañarla en este nuevo desafío. ¡Dale play al vídeo y descubre las declaraciones de Adara!