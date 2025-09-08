Laura Ceballo 08 SEP 2025 - 04:07h.

La prueba de barro más larga de la historia ha decidido cómo quedaban divididos los supervivientes

Así han sido los saltos del helicóptero de 'Supervivientes All Stars 2025': de la inesperada confesión de Noel Bayarri al pánico de Adara Molinero y Fani Carbajo

Después de haber convivido los primeros días en una misma playa, llegaba el momento de que los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' se dividieran en dos equipos. Para ello, los supervivientes se han enfrentado a la prueba de barro más larga de la historia del programa. Al finalizar el circuito, cada uno de ellos se ha colocado debajo de una plataforma.

Esas plataformas decidían si pertenecerían a un equipo o a otro, dependiende de si el líquido que les caía por encima era blanco o negro. Después de que todos finalizaran la prueba, Laura Madrueño comunicaba cómo habían quedado finalmente los grupos.

Por un lado, en el equipo blanco quedaban Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Sonia Monroy, Noel Bayarri, Rubén Torres, Fani Carbajo y Adara Molinero. Por tanto, el equipo negro estaba formado por Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Alejandro Albalá y Kike Calleja.

Playa Armonía y Playa Caos

Pero esta prueba no iba a decidir únicamente la división de los concursantes. El equipo que mejor tiempo hubiera hecho en el recorrido del barro iba a tener la posiblidad de elegir playa. El equipo blanco se hacía con la victoria y no dudaba en elegir Playa Armonía, una playa muy grande, luminosa, con buena pesca y sol. Y, además de todo eso, una dotación compuesta de gafas y tubo, un kit de pesca premium, una olla grande, un machete, un quinqué, una esterilla, una lona grande, bambú, cuerda y manaca para poder construir un refugio.

Por tanto, el equipo negro se quedaba con Playa Caos, una playa pequeña, oscura y con una pesca mucho más complicada. Además, solo contarán con una multiusos, hulo de pescar, cuatro anzuelos, una sartén pequeña y una diminuta olla.