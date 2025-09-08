Laura Ceballo 08 SEP 2025 - 02:18h.

La colaboradora recapitula todo lo que había pasado la noche en la que los supervivientes habrían tenido un affaire

Hace cinco años, Iván González y Gloria Camila habrían tenido un supuesto affaire. Desde entonces, la tía de Rocío Flores siempre ha negado que entre ellos hubiera algo más que un "tonteo", pero él, por su parte, ha mantenido su versión. Ahora, ambos se han reecontrado en 'Supervivientes All Stars 2025' y, como era de esperar, el tema ha vuelto a salir a la luz.

Una vez más, Gloria Camila negaba que entre ellos ocurriera algo. Por su parte, Iván se limitaba a asegurar que él no tiene "nada que ocultar". Y esto terminó desencadenando en la que fue la primera discusión de la edición.

Este domingo, durante la emisión de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', Alexia Rivas tomaba la palabra en plató para afirmar que ella sabía lo que realmente había ocurrido entre ellos. Y no solo eso. Además, la colaboradora aseguraba que contaba con las pruebas que lo demostrarían.

"La verdad es que Iván está siendo súper generoso con Gloria, a mí me está demostrando que es un chaval noble y bueno. ¿Por qué? Pues porque ellos dos se liaron. Se liaron una noche que salieron un grupito de gente. Terminaron en una casa...", comenzaba Alexia. "Yo también lo sé, eh. Porque mi hijo me lo contó a mí", añadía la madre de Iván.

Alexia Rivas recapitula todo lo que ocurrió aquella noche

"Si queréis os cuento lo que pasó. Salieron de fiesta. Esa noche termina Gloria enfadada con su novio de ese momento, que si no recuerdo mal se llamaba David. Gloria se va con Iván, terminan en un piso y en ese piso tienen tema, se enrollan", continuaba la colaboradora.

Sandra Barneda le preguntaba entonces por la prueba que demostraba su vesión: "Tengo las pruebas, pero no voy a traicionar a nadie. Tengo una fuente muy buena y te cuento más. El pobre David se acordará de que llamaba a Gloria sin parar esa noche y ella le decía que ya estaba en casa, y estaba con Iván. Después de esa noche, encima Gloria siguió mandando mensajes y haciendo tropecientas llamadas a Iván, e Iván la rechazó", finiquitaba.