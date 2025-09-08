Pedro Jiménez 08 SEP 2025 - 03:03h.

Adara Molinero ha sufrido un percance durante la famosa prueba de barro que han jugado los concursantes en 'Supervivientes: Conexión Honduras' este domingo. Todo ha ocurrido cuando los equipos ya estaban formados y Laura Madrueño les ha llevado a todos al centro de la playa para para explicar más detenidamente cuál era el resultado final y de qué disponía cada equipo. En ese momento, la concursante se ha sentado y Laura Madrueño se preocupaba por la situación: "¿Estás bien? Estás un poco mareada por el juego, ¿no?".

Hay que recordar que los concursantes no tienen nada de dotación en sus playas y que, a pesar de que en todo momento están bajo supervisión médica y perfectamente controlados, el paso de los días ya comienza a hacer mella en los supervivientes. Adara Molinero señalaba que tenía ganas de vomitar y rápidamente ha sido atendida por los servicios médicos: "Ellos se van a encargar de verte".

Adara Molinero se reincorpora con sus compañeros

Posteriormente, ya en el 'Oráculo de Poseidón', Adara Molinero se ha reincorporado con sus compañeros y Sandra Barneda le ha preguntado qué tal se encuentra: "Estoy mejor. Me encanta un chismecito", eran las palabras de una Adara tranquilizando así al resto de concursantes y a toda la audiencia.