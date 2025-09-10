Supervivientes 10 SEP 2025 - 23:41h.

Marta Peñate se moja de nuevo en redes sobre su pareja y concursante de 'Supervivientes All Stars 2025'

Tony Spina reclama a Albalá su privilegio para poder comer y este se lo deniega: "Hoy no hay coco"

Marta Peñate ha bromeado en redes sobre el humor de su pareja y actual concursante de 'Supervivientes All Stars 2025', Tony Spina, ya que han sido muchas las críticas a las que se ha enfrentado después de su fuerte discusión en la playa con Alejandro Albalá. Todo comenzó cuando Alejandro Albalá se dirigía a Iván González con "inspector González". Ante esto, Tony Spina ha señalado en pleno directo que no le gusta la actitud del que fuera expareja de Isa Pantoja y Albalá no ha dudado en responderle y aclararle que, el único enemigo que tiene en Hondura es él mismo.

Tras esto, la conversación comenzaba a calentarse y la pareja de Marta Peñate soltaba un "llorón" a su compañero de edición. A partir de este momento Albalá saltaría como nunca hacia el concursante y terminarían envueltos en un largo enfrentamiento que ha dejado una lluvia de críticas hacia Spina.

Marta Peñate en sus historias de Instagram: "Te llevaría un bocadillo para que te relajas un poco"

Marta Peñate no ha dudado en defenderlo constantemente en plató, pero también se ha pronunciado en sus redes sociales consciente de que no todas las palabras o formas que ha emitido su pareja son las correctas. En twitter, respondía a una seguidora del reality comentando que "y mira que en el 80% le doy la razón a Tony, y hay un 20% de cosas que no me han gustado… no somos perfectos, y hay algunas cosas que podría decirle".

Sin embargo, entre tanta seriedad, también ha puesto su toque de humor en una historia de Instagram en la que sale de fondo su pareja hablando de que la echa de menos: "Yo estoy orgullosa de que hayas hecho fuego y de ti porque te conozco, pero te llevaría un bocadillo para que te relajas un poco. Te estás volviendo loco mi vida, no te metas en todo", incluía entre risas.