Madrid, 15 SEP 2025 - 22:55h.

El concursante no ha podido evitar las lágrimas al contarle a sus compañeras que está agotado física y mentalmente

Las lágrimas de Elena Rodríguez al sentirse traicionada en 'Supervivientes All Stars' por Jessica Bueno y Carlos Alba: "Ha sido como una bofetada"

Rubén Torres se ha roto al contar que no puede más. El concursante estaba reunido en la playa con sus compañeras cuando les dice que suele tomarse diez minutos al día en Honduras para reflexionar. Ese tiempo que se da suele hacerlo solo, pero ahora se ha visto obligado a meditar junto a Fani Carbajo, Miri Pérez-Cabrero o Adara, entre otros.

De un momento a otro, Torres ha explotado y ha llorado a lágrima viva en la playa. "Estoy bastante jodido de energía hoy la verdad, tanto física como mental", compartía. El supervivientes explicaba cuál es el motivo por el que está atravesando unas duras horas en el 'reality'. "Le doy vueltas a mi pareja, a mi perro, a mi gente...", cuenta.

Torres se rompe a lágrima viva

No es la primera vez que vemos a un concursante en una situación similar en los últimos días. Tony Spina ya vivió un duro momento cuando recordó a Marta Peñate y su complicada despedida antes de emprender la aventura.

"Me doy 10 minutos al día en pensar en mis cosas y ya está", contaba. Miri le aconsejaba que no sobrepiense en todo lo que le falta. "¿Te estás emocionando?", le preguntaba Adara cuando veía que Torres estaba rompiendo a llorar. "No me abraces que sino la lío parda", le advertía entre risas y lágrimas cuando su compañera le apoyaba. "No pensaba verte así", apostillaba en 'Supervivientes All Stars'.

Elena Rodríguez comentaba que sería buena idea que todos los concursantes "llorasen juntos". "Una hora de 'lloraterapia'", les proponía Fani Carbajo. "No me imaginaba verte así, con lo rudo que eres", le insistía Adara. ¿Seguirá Torres atravesando un duro momento o remontará y se enfrentará a las pruebas con más energía mental y física que nunca?