Tony Spina se rompe al hablar de Marta Peñate y ella reacciona: "Reconozco que fui egoísta"
"Me siento como culpable de dejarla ahí", reconoce Tony Spina sobre Marta Peñate y su marcha a 'SV All Stars'
Marta Peñate emite un comunicado tras sus críticas a Tony Spina como concursante de 'Supervivientes All Stars'
Tony Spina no ha podido evitar las lágrimas al hablar en la playa con sus compañeros de Marta Peñate, mientras la colaboradora escuchaba atentamente sus palabras, visiblemente emocionada, desde el plató.
El superviviente contaba a Fani que, cuando llevaban un año juntos, él decidió pedirle matrimonio a Marta y el motivo por el que todavía no lo han hecho: "No pusimos fecha y ahora le digo: 'Marta, ¿cuándo nos casamos? Y me dice: 'pronto'. A ella le da como pereza organizarlo y yo tampoco tengo tiempo".
Momento en el que Tony no podía evitar las lágrimas: "Es hablar de Marta y... ella en la despedida tampoco ayudó mucho, la última imagen que tengo de ella es llorando a mares. Me siento como culpable de dejarla ahí. Es mi debilidad, a mí me podéis decir y hacer lo que queráis, pero ella es mi punto débil".
Marta Peñate reacciona en plató a las confesiones de Tony sobre ella
Tras escuchar esto, Marta Peñate decía unas palabras sobre esto en el plató: "Tengo que reconocer que fui un poco egoísta cuando se fue, no me porté mal, pero fui muy egoísta porque le hice un drama importante. Es normal que se haya ido hecho polvo".
La colaboradora explicaba cuáles fueron las últimas palabras que le dijo: "Llorando le dije: 'No te preocupes, voy a estar bien'. Le dije: 'Te amo'". Y aseguraba que se siente culpable por esto: "Le echo mucho de menos y me da pena verle así, Tony llora muy poco y yo creo que me siento culpable porque es debido a cómo me despedí yo y ahí fui egoísta, me siento mal por haber hecho eso".