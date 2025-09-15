Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 20:26h.

La influencer Teresa Bass ha confesado que no deja de preguntarse cómo se encontrará su novio, Iván González, en los Cayos Cochinos

Teresa Bass le ha pedido a sus seguidores de Instagram, que son cerca de 415.000, que la ayuden a salvar a su novio, Iván González, de la expulsión de esta semana tras la nominación directa de Gloria Camila, que le obliga a medirse con Tony Spina, Adara Molinero y Elena Rodríguez. La influencer compartió una foto llorando y tachó de "injusta" la nominación directa a su pareja, que considera que merece salvarse para poder darse a conocer mejor.

Ahora que han pasado unos días desde que el andaluz está nominado, la amiga de Rocío Osorno ha querido sincerarse con sus seguidores, a los que les ha confesado cómo está viviendo su paso por el concurso y es que no para de pensar en cómo se encontrará su novio en los Cayos Cochinos en cada momento y lo ha hecho como si estuviera dirigiéndose directamente a él: "Yo estoy aquí, pero mi mente está allí contigo, pensando en el hambre en el que estarás pasando, lo mal que estarás durmiendo con tantas tormentas".

"Espero y deseo que te salves de esta nominación para que la gente tenga la oportunidad de todo lo que vales y la realidad de lo que eres. Eres noble, bueno y leal, buen amigo y compañero. Tú me enseñaste a hacer fuego y a pescar y ahora te toca enseñar allí todo lo que sabes", ha escrito Teresa Bass, que le ha explicado a sus seguidores que pueden salvar de la expulsión al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de la app de Mediaset Infinity de forma gratuita.