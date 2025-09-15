Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 19:46h.

Bosco Martínez-Bordiú ha reaccionado a la victoria de Miri Pérez-Cabrero frente a Gloria Camila en la Noria Infernal

La Noria Infernal ha vuelto a ponerse en marcha en los Cayos Cochinos. Pese a la lluvia, se ha vivido un reñido duelo entre Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila, que fueron las ganadoras de la prueba de líder en los distintos equipos y han inaugurado la mítica prueba en esta edición de 'Supervivientes All Stars'.

Era la primera vez que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado disputaba la prueba, que ya era conocida por la amiga de Froilán, pues había participado en ella en la edición de 2024 y había conseguido superar los 16 minutos en la rueda. Finalmente, ha sido la chef la que se ha hecho con la victoria y ha tenido el poder de decidir cómo repartir arroz, lentejas y latas: ha optado por beneficiar a su equipo, pero también le ha dado provisiones al otro.

Tanto Miri como Gloria Camila han recibido muchos aplausos en las redes sociales. Los fans de cada una han aplaudido su actuación en la Noria Infernal y los de la amiga de Anita Matamoros han celebrado su victoria. Ha recibido también el aplauso del ganador de 'Supervivientes 2023', Bosco Martínez-Bordiú, que al saber que había ganado ha comentado "¡bien!" en Instagram.