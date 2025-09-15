Ana Carrillo 15 SEP 2025 - 19:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado qué piensa decirle a Tony Spina sobre su decisión de abandonar el plató

Marta Peñate y Oriana Marzoli han protagonizado una nueva bronca en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', que ha acabado con la canaria abandonando el plató. "Es la última vez que lo digo. Amo este programa y te adoro a ti. Quiero a todos los que están detrás trabajando. Pero yo voy a pedir un favor. Aquí voy a hablar de 'Supervivientes'. Lo siento mucho", le dijo a Sandra Barneda antes de dejar temporalmente su puesto como colaboradora.

En las redes sociales hay quien ha entendido su decisión y también quien la ha criticado. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sabe que su novio, Tony Spina, verá el vídeo de este momento cuando sea expulsado - o cuando regrese como ganador - y ha querido confesarle a sus seguidores que ya tiene clara la explicación que le va a dar acerca de esta decisión de abandonar el plató de 'Supervivientes All Stars'.

"Cuando salgas te contaré que me he ido de un plató por intentar ser la mejor defensora del mundo y no entrar en temas que no van con tu concurso, lo menos que quiero es perjudicarlo. Espero estar haciéndolo bien, no creas que no me entran ganas de saltar y volverme loca, pero el amor que siento por ti es más fuerte que todo eso", ha escrito la exconcursante de 'Gran Hermano' en sus stories de Instagram, en las que ha añadido una declaración de amor a su novio: "Quiero estar contigo el resto de mi vida, ser de esas parejas que celebran las bodas de oro. Tú eres mi todo, te amo".

Con sus líneas, la canaria ha explicado que su intención no ha sido perjudicar el concurso de su prometido, sino que ha intentado no agrandar la bronca con Oriana Marzoli abandonando el plató, pues considera que así está ayudando más al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que espera que sea salvado por la audiencia esta semana en la que se enfrenta a Elena Rodríguez, Adara Molinero e Iván González.