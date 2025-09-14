Pedro Jiménez 14 SEP 2025 - 22:09h.

Las dos colaboradoras se han visto envueltas en un nuevo choque después del que tuvieron la semana pasada: así ha ocurrido todo

Sin duda, el primer 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras' que tuvo lugar la semana pasada nos dejó a dos protagonistas que acapararon todas las miradas por el tenso choque que protagonizaron cara a cara y en pleno directo en el plató de reality: Marta Peñate y Oriana Marzoli. Las dos colaboradoras se vieron las caras después de mucho y saltaron chispas entre ellas, con una Sandra Barneda que tuvo hasta que intervenir. Las redes sociales se llenaron de reacciones y las miradas ya estaban puestas en este domingo, donde se verían de nuevo las caras y las especulaciones por un nuevo choque entre ambas se sucedían. Y así ha ocurrido, como hemos visto en la parte que ha emitido Mediaset Infinity media hora antes de que comience el programa en Telecinco.

Todo ha ocurrido cuando se han dado por primera vez en esta edición los porcentajes ciegos de los cuatro nominados de esta semana, tras lo que Sandra Barneda le ha preguntado a Oriana quién cree que será el expulsado y esta se ha mostrado tajante al respecto: "Me gustaría que fuese Tony. Creo que ha entrado demasiado dirigido y que se ha comido un papel que no es el suyo, metiéndose en polémicas sin venir a cuento e intentado rascar un poco de pantalla".

Además, la que será presentadora junto a Sebas Gallego del nuevo dating show de Mediaset Infitiny 'Loco amor' ha desvelado algo que dijo Tony Spina sobre ella que no le hizo nada de gracia: "Hace poco dijo que yo era una fracasada por hacer realities con más de 30 años. Él que tiene 38 debería de estar fuera porque si no es un fracasado, si es coherente".

Crece la tensión entre las colaboradoras

Ante estas palabras, Marta Peñate no ha dudado en contestar y en defender a su pareja, asegurando que Honduras resulta muy duro y las condiciones son extremas: "Soy una persona muy crítica y aquí siempre he criticado a la gente cuando ha estado mal. El martes estuvo mal, pero mi pareja es muy buena persona, es el mejor hombre que he conocido, por eso estoy con él. Y le va a demostrar a todo el mundo que vale la pena", ha señalado, para posteriormente darle un zasca a a Oriana señalando que "la gente con rencor en el cuerpo va a ceñirse siempre a lo mismo".

La tensión ha crecido por momentos y el enfrentamiento entre ambas colaboradoras se ha ido acrecentando todavía más, con una Oriana que ha cogido el turno de palabra para confesar que en una rueda de prensa le dijo a Tony (antes de entrar a 'SV All Stars') que tenía que "ser polémico": "Que no se te olviden tus palabras".

El intercambio de palabras se ha sucedido, con Sandra Barneda parando de nuevo la discusión con un deseo: "Espero que al final de esta aventura terminéis con una entente cordial entre vosotras dos".

No obstante, estas palabras de la presentadora no han servido, puesto que Oriana y Marta Peñate han seguido con sus defensas y reproches y se han mostrado contundentes en todo momento. ¿Quieres saber cómo ha continuado esta bronca entre las dos colaboradoras? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!