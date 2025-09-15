Marta Peñate se sincera como nunca sobre su boda con Tony Spina y responde: "¿Te casarías en Honduras?"
La colaboradora ha hablado con Sandra Barneda sobre una posible boda con Tony Spina
Marta Peñate abandona el plató de 'Supervivientes All Stars' tras su nueva y brutal discusión con Oriana Marzoli: "¡Me he cansado de ti!"
Marta Peñate está viviendo el concurso de Tony Spina en Honduras con los sentimientos a flor de piel, tanto es así que la colaboradora se emocionaba mucho con Sandra Barneda al ver el gran esfuerzo de este en las pruebas y lo mal que lo está pasando.
"Me da mucha pena, he estado ahí y sé lo mal que se pasa. Le veo irascible, triste y me pongo mal porque es mi pareja y le quiero", explicaba Marta Peñate, entre lágrimas cuando hablaba del esfuerzo que está haciendo Tony mientras concursa en 'Supervivientes All Stars'.
Y podía ver unas imágenes en las que Tony habla del amor que siente por ella: "Ella ocupa todo el espacio en mi vida, en mi día día sé que estoy enamorado. Sé que es para siempre, es mi mejor amiga, mi amante y mi todo". Donde hablaba de su boda con ella.
Una boda por la que Sandra Barneda preguntaba a Marta en directo en el plató. "Yo respeto las bodas, a mí me parece un compromiso tener que estar invitando y desinvitando a gente, soy muy rata, gastarme el dinero me duele mucho", explicaba ella.
"Podéis optar por las bodas íntimas, solo necesitas dos testigos y os casáis", le decía Sandra Barneda y ella respondía: "Pero luego quedas mal con familiares o amigos".
Marta Peñate responde a la pregunta de Sandra Barneda sobre una posible boda con Tony Spina
"Si no hubiera ese protocolo, ¿te casarías ahora mismo con él?", le preguntaba la presentadora y Marta se sinceraba: "Sí, es el hombre de mi vida". Momento en el que Sandra Barneda iba más allá: "¿Te irías a Honduras a casarte con él?" Y la colaboradora no dudaba en responder: "Si me casáis de verdad, que yo pueda validarlo en España, yo me caso".