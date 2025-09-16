Ana Carrillo 16 SEP 2025 - 20:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado la enseñanza que Tony Spina recibió de Alejandro Nieto antes de irse a Honduras

Marta Peñate cuenta qué explicación le va a dar a Tony Spina de su abandono del plató de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Marta Peñate ejerce como defensora en plató y en las redes sociales de su novio, Tony Spina, con el que le gustaría casarse en Honduras si puede darle luego validez legal en España porque su deseo es estar casada con el hombre con el que comparte su vida. Es en la red social X, el antiguo Twitter, donde es más activa y defiende que su prometido merece ser salvado y continuar en 'Supervivientes All Stars'.

La canaria ha asegurado que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceveresa' tiene razón "en un 90%" de las discusiones en las que ha entrado, aunque ha reconocido que "hay algunas cosas" que no le han gustado y que le hubiera encantado poder estar en los Cayos Cochinos junto a él para aconsejarle que se "relajara" y no intentase abarcar todas las tramas.

En X, también ha confesado que le gusta mucho es que ha sido capaz de demostrar que es un buen superviviente y ha revelado que Alejandro Nieto, ganador de 'Supervivientes 2022' y finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', le transmitió su truco para hacer fuego: "Tony y Noel han hecho fuego… que todos sepáis que compramos un coco en casa y le enseñé el truco de Alejandro Nieto e hicimos videollamada con él para que le dejara todo claro. LO CONSIGUIÓ. Estoy orgullosa".