Lara Guerra 12 SEP 2025 - 03:06h.

Gloria Camila consigue el collar de líder en la prueba 'prisión de Tártaro'

Un nuevo rifirrafe entre Gloria e Iván González saca a la luz nuevos datos de su relación en 'Supervivientes All Stars 2025': "Te presentaste en mi casa"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' ya han comenzado a enfrentarse a las temidas pruebas del reality más cañero de la televisión. En la gala de este jueves, cada playa se ha desvivido en la 'prisión de Tártaro', una prueba de líder de lo más exigente. En ella, deben mantener su equilibrio sobre dos tableros donde solo pueden apoyar su espalda y piernas, quién consiga hacer más tiempo ganará el privilegio de ser el líder de la semana.

Gloria, Carlos, Albalá, Elena, Jessica e Iván se enfrentaban a esta prueba con todas sus fuerzas, sin embargo la dificultad de ella sumada a los estragos que causa el hambre, las picaduras o el sueño, se hacían notar e iban cayendo poco a poco, dejando para el final a Gloria Camila y Jessica Bueno. Ambas concursantes con piernas ya muy temblorosas superaban los 11 minutos sobre la plataforma en una posición de máximo esfuerzo.

Gloria Camila después de ganar el collar de líder: "Muchísimas gracias, estoy super emocionada"

Tras una prueba espectacular, finalmente Gloria Camila se convert�ía en la líder de su playa y conseguía el collar con un tiempo de 11:45 en la 'prisión de Tártaro'. La concursante no era capaz de aguantar las lágrimas ante tal emoción, se acerca a Laura Madrueño quién le hacía entrega del collar y le pedía que se lo dedicara a alguien: "Muchísimas gracias. Estoy super emocionada, se lo dedico a mi padre, a mis hermanos, sobrinos, a mi chico, a mi familia y a Marina. Os amo muchísimo, que os estoy echando muchísimo de menos, pero que sigo luchando por todos vosotros y por los que me apoyan".