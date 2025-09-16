Pedro Jiménez 16 SEP 2025 - 23:24h.

Primero fue Oriana Marzoli y ahora, Miguel Frigenti: la nueva discusión de Marta Peñate en la gala de 'SV All Stars 2: Tierra de Nadie'

Marta Peñate revela el truco que Alejandro Nieto le transmitió a Tony Spina para 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Primero fue Oriana Marzoli y ahora, Miguel Frigenti. Hace apenas una semana, Marta Peñate mantenía una gran discusión con la presentadora de 'El loco amor' en 'Supervivientes All Stars 2': Conexión Honduras', que acabó con la colaboradora abandonando el plató. Pues bien, la colaboradora y novia de Tony Spina ha protagonizado otra gran bronca, esta vez este martes en la gala de 'SV: Tierra de Nadie' presentada por Jorge Javier Vázquez.

Y es que después de que Iván y Elena sigan nominados y se la juegen todo al jueves con el que se salve de Tony Spina y Adara Molinero, Jorge Javier se ha dirigido a Marta Peñate para mencionar que el duelo de estos dos últimos es brutal y va a estar todo muy igualado hasta el último momento. Además, ha bromeado con que se siente en el plató al lado de Makoke, también exnovia del concursante italiano: "Makoke no es una exnovia reconorosa. ¡Brindemos por las ex no rencorosas!", ha exclamado Marta Peñate, en lo que hemos interpretado -a priori- como una pulla a Oriana por los últimos enfrentamientos que ha tenido con ella.

Tras este momento de broma que hemos vivido y cuando el buen rollo se ha adueñado del plató, Marta Peñate ha comentado qué tal va el concurso de Tony Spina en los últimos días: "Hay cosas que yo no reconozco de él, pero hay cosas que es verdad que me gustan, como que pesque por el grupo, haga pruebas maravillosas...". Jorge Javier le ha preguntado a Miguel Frigenti qué piensa del concurso de Tony y este rápidamente ha enviado un dardo a Marta Peñate: "Pero, ¿puedo opinar? Y que luego no me monten el pollo fuera de cámaras. Voy a intentar hacerlo con respeto, que para eso es mi trabajo".

Después de estas palabras a modo de introducción, Miguel Frigenti ha señalado que, en su opinión, Tony "está tres tonos por encima. No es el Tony al que estamos acostumbrados. Creo que está dirigido y demasiado chulo. Se cree el rey de la isla junto como Adara. Menos mal que Miri está bajando los humos a concursantes así".

Unas palabras que han molestado mucho a Marta Peñate (aunque ha vuelto a hacer autocrítica del concurso de su novio) y que han provocado que Miguel Frigenti salte como nunca: "Si piensas lo mismo que yo no intentes amordazarme ni a mí ni al resto de mis compañeros fuera de cámaras, porque luego lloras en las redes sociales haciendo directos y te comportas como una auténtica macarra".