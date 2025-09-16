Patricia Fernández 16 SEP 2025 - 23:15h.

Así ha sido el posicionamiento de Miri Pérez-Cabrero para las nominaciones

Con los cuatro nominados presentes, Adara Molinero, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Spina, el resto de concursantes se iban a posicionar detrás del que prefieren que se marche de Honduras esta semana.

Miri se posiciona detrás de Miri para que sea la expulsada

Cuando llegaba el turno de Miri Pérez-Cabrero, la superviviente se ponía detrás de Elena Rodríguez y explicaba los motivos: "No he convivido con ella, pero me posiciono aquí porque como supervivientes... veo a Iván como un súper superviviente, a Adara también y Tony no para en playa, así que por eso..."

Pero Elena no dudaba en rebatir este argumento: "Pues, de momento, soy de la que más pesca, como superviviente tú me dirás si esto no es importante". A lo que Miri aseguraba que "no lo sabía".

La superviviente, ante las palabras del presentador: "El nombre me encanta"

Momento en el que Jorge Javier Vázquez entonaba algo: "A lo mejor te ha nominado porque el nombre le recuerda a su suegra". Haciendo referencia a los rumores que hablan de un supuesto romance entre Miri y Froilán. Y a lo que ella respondía con una sonrisa en la boca: "No, el nombre me encanta, el nombre está fantástico".

Mientras Elena quería decir algo al respecto: "Pero que se aclare, tenemos un lío aquí entre el hijo de la infanta y Alejandro..."