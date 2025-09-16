El detalle de Miri que ha llamado la atención de Jorge Javier en los posicionamientos: "A lo mejor le recuerda a su suegra"
Así ha sido el posicionamiento de Miri Pérez-Cabrero para las nominaciones
Las lágrimas de Elena Rodríguez al sentirse traicionada en 'Supervivientes All Stars' por Jessica Bueno y Carlos Alba: "Ha sido como una bofetada"
Con los cuatro nominados presentes, Adara Molinero, Elena Rodríguez, Iván González y Tony Spina, el resto de concursantes se iban a posicionar detrás del que prefieren que se marche de Honduras esta semana.
Miri se posiciona detrás de Miri para que sea la expulsada
Cuando llegaba el turno de Miri Pérez-Cabrero, la superviviente se ponía detrás de Elena Rodríguez y explicaba los motivos: "No he convivido con ella, pero me posiciono aquí porque como supervivientes... veo a Iván como un súper superviviente, a Adara también y Tony no para en playa, así que por eso..."
- Marta Peñate revela el truco que Alejandro Nieto le transmitió a Tony Spina para 'Supervivientes All Stars'
- El momentazo de Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero en la ventana de 'Supervivientes All Stars' con un curioso detalle: "Sé cosas..."
- Los concursantes se rebelan contra Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars 2025' por un hábito que les ha sacado de quicio: "No es agradable verte"
Pero Elena no dudaba en rebatir este argumento: "Pues, de momento, soy de la que más pesca, como superviviente tú me dirás si esto no es importante". A lo que Miri aseguraba que "no lo sabía".
La superviviente, ante las palabras del presentador: "El nombre me encanta"
Momento en el que Jorge Javier Vázquez entonaba algo: "A lo mejor te ha nominado porque el nombre le recuerda a su suegra". Haciendo referencia a los rumores que hablan de un supuesto romance entre Miri y Froilán. Y a lo que ella respondía con una sonrisa en la boca: "No, el nombre me encanta, el nombre está fantástico".
Mientras Elena quería decir algo al respecto: "Pero que se aclare, tenemos un lío aquí entre el hijo de la infanta y Alejandro..."