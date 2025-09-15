Pedro Jiménez 15 SEP 2025 - 01:33h.

'Supervivientes All Stars' cumple ya diez días desde que comenzó su emisión en Telecinco y con ello, la famosa Noria Infernal se ha estrenado en esta segunda edición del reality. Una Noria Infernal protagonizada por Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camilia y que la han estrenado por todo lo alto, resistiendo como auténticas guerreras y con Miri como ganadora de una de las pruebas más emblemáticas y famosas del concurso.

Antes de comenzar, Laura Madrueño preguntaba a Miri y Gliria Camila si estaban listas y un "no" al unísono de estas nos daba una pista de lo complicado que resulta enfrentarse a esta prueba para los concursantes. Tras colocarse y prepararse, la 'Yemayá de Chamberí' daba el pistoletazo de salida exclamando un fuerte "tres, dos, uno... ¡ya!" y la noria infernal comenzaba a girar. Una noria infernal que, sumado al fuerte temporal que hacía en Honduras convertida en lluvia y viento, complicaba todavía más si cabe las cosas a ambas concursantes.

A su vez, hay que recordar que el hecho de que la noria no pare de girar lleva a veces a pequeñas situaciones de mareo de los concursantes, siempre con un equipo médico detrás y vigiladas en todo momento. Además, la Noria Infernal va cogiendo velocidad conforme el tiempo pasa, un plus de dificultad que posiciona a la prueba como una de las más difíciles del realitie, sino la que más.

El cronómetro marcaba los dos primeros minutos y las dos líderes de grupo se mantenían firmes, sin apenas pestañear y un tanto "agotadas" y "mareadas", algo que se notaba en el momento de la recolocación cuando la Noria frenaba durante unos segundos. En un momento dado, Gloria Camila parecía desestabilizarse, pero conseguía recomponerse y seguir agarrada a la Noria Infernal. "¡Es increíble!", señalaba Sandra Barneda desde el plató de 'Supervivientes All Stars'.

Finalmente, Gloria Camilia se caía de la noria y Miri Pérez-Cabrero no tardaba en bajar también, puesto que automáticamente pasaba a ser la ganadora de la Noria Infernal. La hija del torero José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado estaba "mareadísima", como bien informaba Laura Madrueño y una vez ya en recompuestas y en el agua, recibían un fuerte aplauso desde plató. "Qué difícil, qué momento, qué maravilla, qué compañerismo entre las dos líderes de grupo", subrayaba Sandra Barneda, en shock con lo que acababa de ver.

Las dos se mostraban muy emocionadas debido al duelo tan frenético que acababan de protagonizar y al esfuerzo tremendo en unas condiciones muy adversas y difíciles. "Enhorabuena a las dos por enfrentaros a la Noria y haberlo hecho tan bien", les agradecía Laura Madrueño. Miri contaba que las manos no les llegaban arriba y se tenían que coger del neopreno. Y también confesaban que era el juego más difícil al que se habían enfrentado nunca.

La dedicatoria de Miri Pérez-Cabrero

Por último, Miri le dedicaba la victoria a una persona muy especial para ella. ¿Quieres saber a quién ha ido dirigida su dedicatoria tras ganar la Noria Infernal? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!