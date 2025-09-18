Supervivientes Madrid, 18 SEP 2025 - 23:04h.

Así ha sido el emotivo momento de Iván González y Teresa Bass tras una dedicatoria llena de amor

Iván González ha empezado la gala de 'Supervivientes All Stars 2025' con mucha emoción al escuchar la voz de su pareja, Teresa Bass, y las bonitas palabras que tenía preparadas para él.

El concursante estaba nominado junto a otros compañeros, aunque ha conseguido salvarse gracias al apoyo del público. Antes de saber que no seguía en la cuerda floja, su pareja le ha lanzado un mensaje que ha provocado un mar de lágrimas entre una y otro.

La emotivas palabras de Teresa Bass a Iván González

"Estoy súper orgullosa de ver que todo el esfuerzo que has hecho este verano ha tenido su resultado, que estás haciendo un montón de fuego y me hace súper feliz", le lanzaba Bass. Además, la influencer le daba tranquilidad al compartirle cómo está viviendo su entorno su paso por Honduras -ya desveló cómo llevaba su vida lejos de él en España-.

"Me encanta ver cómo te abres en canal, que expresas tus sentimientos y te quiero muchsimo. Estamos súper contentos de como lo estás haciendo y que todo está bien, mucho ánimo", agregaba. La reacción de González a las palabras ha dejado un momento de lo más emotivo. "Pase lo que pase, escuchando su voz ya soy el hombre más feliz del mundo. Así que que decida el público y que gane el mejor", le decía a Jorge Javier Vázquez el gaditano.

El presentador del 'reality' de Telecinco apuntaba además cómo estaba viviendo en plató Teresa Bass la dedicatoria de su novio. "Iván, no puedes hablar con ella pero tengo que decirte que está llorando igual que yo", le decía Vázquez.

"Que no llore, porque yo estoy super bien aquí. Me está sirviendo para recapacitar un montón, para aprender superarme sobre todo. A veces la convivencia es complicada, que yo estoy super bien, que ella esté bien y esté fuerte y que todo va a salir genial", le pedía en directo como podemos ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

Los alegatos a Iván, Adara y Elena dejan a los supervivientes conmocionados: "Es una noche de emociones"

Tras escuchar las bonitas palabras de Teresa Bass a Iván González, momento que ha conseguido arrancar las lágrimas de la audiencia y sus compañeros, los alegatos a Adara Molinero y Elena añaden más leña al fuego provocando, como dice la propia Laura Madrueño, "estamos en un mar de lágrimas". "Me encantaría que viéseis al resto de supervivientes que, solo de escuchar a algunos de los familiares de sus compañeros, están súper emocionados", apunta la presentadora.