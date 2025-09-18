Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 20:21h.

Alejandro Nieto ha confesado cuál es, en su opinión, la peor concursante de esta edición

Alma Bollo estalla contra Jessica Bueno por su decisión en 'Supervivientes All Stars': "Surrealista"

Compartir







A Alejandro Nieto, ganador de 'Supervivientes 2022', le han preguntado sus seguidores de Instagram por el conflicto entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, ante lo que él ha confesado que considera que la hija de Elena Rodríguez adopta "el papel de víctima" en "todos los realities" en los que ha participado y que le encanta el concurso que está haciendo la amiga de Froilán, a la que considera "bastante preparada tanto física como mentalmente" para llegar a la final de 'Supervivientes All Stars' y convertirse en la ganadora.

Además, ha criticado las dotes para la supervivencia de la ganadora de 'GH VIP 7', diciendo que no ha intentando hacer fuego, que solo "peces diminutos" y que no sabe cocinar bien el arroz. Unas horas después de todas esas declaraciones, el novio de Tania Medina ha querido matizar, también vía stories de Instagram que no piensa que la influencer sea "la peor concursante" de esta edición.

"Si me preguntáis quién es la peor superviviente... Por ahora, para mí, Sonia Monroy se hace pesada: no entra en conflictos, está en modo zen, tampoco hace las pruebas pese a que dice que es una guerrillera y las pruebas que hace no la veo al nivel de los demás concursantes", ha comentado Alejandro Nieto, que ha dirigido este mensaje a los seguidores de Adara, a los que les ha asegurado que "no tiene ningún problema" con ella como persona y les ha recordado que solo la juzga como concursante.

"Si ella hace algo bien, algo que me gusta, lo diré, no tengo problema ninguno", ha sentenciado el que fuera finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que acabó ganando finalmente la persona con la que compartió final en 2022, Marta Peñate.