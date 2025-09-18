Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 19:31h.

Adara Molinero se ha abierto en canal para hablar de la relación con su madre, Elena Rodríguez, con la que está nominada

Tras la salvación de Tony Spina en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', se juegan la expulsión Adara Molinero, Elena Rodríguez e Iván González. Es la primera vez que madre e hija coinciden en un reality y, por ende, también la primera vez en la que están nominadas a la vez. Como la ganadora de 'GH VIP' sabía que esto podía ocurrir, dejó un vídeo grabado para Instagram en el que se sincera sobre la relación con su madre.

Ambas han hablado en alguna ocasión del vínculo que tienen, especialmente en su vídeo podcast 'En las mejores familias', disponible en Mediaset Infinity, donde se sinceraron en abril acerca del fuerte bache que había sufrido su relación debido a un conflicto originado porque Adara le había dado una información a su madre, que había decidido tomar cartas en el asunto sin el visto bueno de su hija.

En el vídeo en el que la amiga de Alma Bollo ha dejado preparado en Instagram se sincera acerca de su relación con su madre, calificándola de "muy intensa y muy profunda": "Solemos estar siempre juntas, hablar 80.500 veces al día, pero no es perfecta, tenemos nuestros roces como cualquier relación de familiares o de amigos o de pareja".

Además, en ese vídeo abordaba la parte negativa de concursar a la vez que su madre: "Algunos pueden pensar que es guay que vaya con mi madre [a 'Supervivientes All Stars'] y sí, es guay porque es un apoyo para mí, eso es una realidad, lo reconozco, soy totalmente consciente, pero por otro lado es mi madre y yo puedo estar mucho más inestable que otras personas por lo que le puedan hacer a mi madre, yo no voy a pensar solamente en mí, sino en mí y en mi madre y los demás concursantes van a pensar solo en ellos mismos y en que ellos estén bien".

La ex de Rodri Fuertes confesaba que estaba "contenta" por poder vivir la experiencia con su madre, pero admitía que también tenía "muchísimo miedo por lo que le pueda pasar" a su madre: "Por verla sufrir por el hambre, por algún compañero o por cualquier otra condición".