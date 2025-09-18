Ana Carrillo 18 SEP 2025 - 18:57h.

Alma Bollo ha arremetido contra Jessica Bueno, ex de su primo Kiko Rivera, por nominar a Elena Rodríguez

Las tajantes palabras de Elena y las lágrimas de Adara tras su nominación: "Como me salve, van a caer como animales"

Alma Bollo y Adara Molinero se hicieron inseparables en 'Supervivientes 2023' y siguen siendo amigas actualmente, por lo que la hermana de Manuel Cortés no ha dudado en pedirle a sus seguidores de Instagram que la voten en la app de Mediaset Infinity para que no sea la segunda expulsada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tras la marcha de Kike Calleja.

Pero no solo ha defendido a su amiga, sino también a la madre de su amiga, Elena Rodríguez, con quien tiene muy buena relación y que cree que ha sufrido "una cerdada" como la que le hicieron a ella en su edición: en 2023, Alma y Katerina Safarova estaban muy unidas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ganó el collar de líder y decidió nominar de forma directa a la hija de Raquel Bollo.

En esta edición ha ocurrido algo similar: Elena tenía buena relación con Jessica Bueno, que decidió darle su voto en las nominaciones, contribuyendo a que saliera nominada - y a que se produjera una gran bronca entre ellas -; y es por eso que Alma ha estallado contra la mujer que hace una década y durante poco más de dos años formó parte de su familia, pues la modelo salió con Kiko Rivera - primo de Alma - y tuvieron un hijo en común, Fran Rivera Bueno.

La hija de Raquel Bollo considera que Jessica Bueno no fue "valiente" porque, en su opinión, está claro que votó a Elena para no salir ella nominada esta semana: "Dentro de que sea más o menos cerdada, es lícito hacerlo porque es un juego, pero tú tienes que ser valiente y reconocerlo, no digas que echaste su foto de casualidad porque... ¿Tú qué te crees?, ¿que yo soy tonta?, ¿tú te crees de verdad que yo soy tonta? ¡Tú has echado la foto para salvarte el culo!".

Además, ha afeado que la exnovia de Luitingo defiende tener "el derecho de hacer lo que quiera", pero que no permita que Elena pueda sentirse dolida por su nominación y es que llegó a decirle "te j*des si te ha tocado a ti [salir nominada]", pero rompió a llorar cuando la madre de Adara le dijo que creía que no había sido sincera con ella. "¡Venga, hombre, por favor! ¡Es que me parece surrealista!", ha exclamado Alma.

También critica a Miri Pérez-Cabrero

Sus críticas también se han extendido a Miri Pérez-Cabrero, que ha protagonizado una discusión con Adara. La andaluza ha comentado que la amiga de Froilán es "una concursante súper top", pero que no le parece buena compañera y considera que es "superyoísta", acusándola de presumir de ser la mejor en todo.

"Si yo estuviera allí, no nos llevaríamos bien porque me parece la típica persona que te saca de quicio constantemente", ha sentenciado.