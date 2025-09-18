Los colaboradores de 'All Stars' sin filtros: ¿Con qué concursante se aliarían para conocer todo el salseo?

Rocío Belén Paleari 18 SEP 2025 - 18:00h.

Alejandro Nieto, Anita Williams, Makoke y Miguel Frigenti se mojan y revelan con qué concursante se aliarían para enterarse de todo el salseo de los Cayos Cochinos

Las primeras estrategias de 'Supervivientes All Stars', bajo la lupa de los colaboradores de 'Tierra de nadie'

Compartir







La pregunta era inevitable y las respuestas no han defraudado. En una divertida entrevista, los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' han desvelado con qué concursante de esta edición formarían la dupla perfecta para enterarse de todos los secretos, cotilleos y movimientos estratégicos que se cuecen en los Cayos Cochinos.

Alejandro Nieto, fiel a su estilo directo, lo tiene claro: "Creo que con Adara, le gusta un poco la polémica", asegura entre risas el colaborador, quien no duda en apostar por una de las participantes más comentadas de la edición.

Por su parte, Anita Williams no se corta ni un pelo y va directa al grano con una respuesta que ha arrancado carcajadas en el plató: "¡UUU! Con todos, el salseo siempre es bienvenido". La colaboradora demuestra que cuando se trata de estar al tanto de lo que ocurre en la isla, no hay medias tintas. Su entusiasmo es contagioso y refleja perfectamente el espíritu curioso que caracteriza a los seguidores más fieles del reality.

Makoke también ha participado en esta ronda de sinceramientos, aportando su particular visión sobre las dinámicas que se establecen entre los supervivientes y revelando cuál sería su estrategia personal para mantenerse informada de todos los movimientos. ¡Dale play al vídeo y descubre a los elegidos de los colaboradores!

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Miguel Frigenti y el gran elegido

Pero sin duda, la respuesta más sorprendente y que ha generado mayor expectación ha sido la de Miguel Frigenti. El colaborador, conocido por sus comentarios afilados y su particular sentido del humor, nos ha contado de forma muy divertida con quién se aliaría, pero no sin antes lanzar una descripción demoledora sobre este concursante, al que ha calificado como "La vergüenza de la telerrealidad". ¿De quién se trata? ¿Qué argumentos ha dado Miguel Frigenti para justificar esta elección tan peculiar? ¡Dale play al vídeo y descubre con quién se aliaría el colaborador!

Marta Peñate desvela su consejo secreto para Tony Spina

Eso sí, no todo es salseo en la isla, también es estrategia. Y quien sabe muy bien cómo jugar en 'Supervivientes All Stars' es Marta Peñate, actual pareja del concursante Tony Spina. Es que Marta no solo es la novia de Tony, sino también la primera ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Por eso, sabe mejor que nadie que en 'Supervivientes' no solo se lucha contra el hambre, la sed y las condiciones extremas, sino también contra las tensiones, los roces y los conflictos que inevitablemente surgen cuando un grupo de personalidades fuertes convive en condiciones de supervivencia. Le preguntamos qué consejo le daría en secreto, si pudiera, a Tony. Su consejo a Tony es claro: mantener un perfil estratégico y no dejarse arrastrar por polémicas innecesarias. ¡Dale play al vídeo y escucha todas las declaraciones de Marta Peñate!