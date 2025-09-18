Anita Williams señala a la concursante que más le está sorprendiendo de 'All Stars': "Ojo con ella"

Rocío Belén Paleari 18 SEP 2025 - 16:00h.

Los colaboradores de ‘Tierra de Nadie’ revelan a qué concursante elegirían como aliado en los Cayos Cochinos

Cada colaborador puso el foco en un aspecto distinto de la supervivencia: desde competir con los más fuertes hasta valorar a quienes trabajan en silencio, ¡dale play!

En 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' se vivió un momento curioso cuando lanzamos a los tertulianos una pregunta directa: si tuvieran que convivir en los Cayos Cochinos, ¿a qué concursante elegirían para asegurar su supervivencia?

Las respuestas mostraron diferentes formas de entender la aventura. Miguel Frigenti apostó por quien considera la rival más fuerte, convencido de que la mejor manera de crecer es medirse con los concursantes de mayor nivel. "A mí me motiva medirme con gente que tenga nivel, porque eso me hace dar lo mejor de mí.", nos decía el periodista.

Alejandro Nieto se inclinó por varios perfiles, valorando sobre todo la actitud y las ganas de luchar en la isla. En su opinión, lo que marca la diferencia no es solo la fuerza física, sino la entrega constante y el espíritu de superación: "Yo me fijo en la gente que lo da todo, que no se rinde y va para adelante."

Mientras tanto, Anita Williams fue más práctica y recordó que, sin fuego, no hay supervivencia posible. Para ella, la clave está en quienes aportan conocimientos y trabajo al campamento, además de destacar también a una concursante que ha sorprendido por su esfuerzo en las pruebas y la convivencia: "Sin ciertas habilidades básicas no hay supervivencia posible en la isla."

De este modo, entre fuerza, actitud y habilidades básicas, los colaboradores de 'Tierra de Nadie' dejaron claro cuáles son las cualidades que ellos mismos buscarían en un compañero de aventura. Descubre en el vídeo qué nombres propios señalaron Miguel, Alejandro y Anita. Dale Play.

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan el peor error que puede cometer un concursante

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' han compartido su experiencia y conocimiento sobre los errores más graves que pueden arruinar la participación de un concursante en el reality. En una entrevista exclusiva para esta web, Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Borja González y Anita Williams analizaron las principales trampas que acechan a los participantes en los Cayos Cochinos. Dale play.