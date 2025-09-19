Patricia Fernández 19 SEP 2025 - 18:17h.

Miri Pérez-Cabrero le muestra a Sonia Monroy cómo avanza el corte de su dedo

¡Ya puedes ver el resumen diario de 'Supervivientes All Stars 2025', en Mediaset Infinity!

Miri Pérez-Cabrero sufrió un percance mientras construía un tendedero para su playa, se hacía un corte en uno de los dedos de la mano con un cuchillo de gran tamaño, lo que comentaba con Sonia Monroy, a la que enseñaba su evolución: imágenes que puedes ver al completo en el resumen diario de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Miri Pérez muestra a Sonia Monroy cómo tiene su dedo tras el corte que sufrió

"Ayer estaba mejor, la punta no la noto, estaba fatal la venda, se me ha mojado y me dijeron que no me lo moje, pero claro...", le explicaba Miri a su compañera mientras le mostraba el dedo, a lo que Sonia reaccionaba: "Bueno, tiene que pasar su proceso".

Y la superviviente le decía algo a Miri: "Luego te costará como a mí dejar la huella dactilar". Lo que provocaba una preocupación en la concursante: "Es verdad, quizás me voy a hacer el DNI y no me reconocen. me dicen: 'No eres tú".

Momento en el que Sonia Monroy le contaba a Miri lo que le ocurrió a ella respecto a este tema: "Yo me quemé con lejía y salfumán en el COVID y no tengo huellas dactilares, se me borraron". Algo con lo que Miri no podía evitar alucinar: "¿En serio?"