Pedro Jiménez 17 SEP 2025 - 22:24h.

MIri Pérez-Cabrero es una gran superviviente. Al menos, así lo ha demostró en 'Supervivientes 2024', pasando casi un total de 100 días y siendo una de las protagonistas en las pruebas de aquella edición, quedando ganadora en múltiples ocasiones y consiguiendo así un gran apoyo del público.

Y en esta edición de 'All Stars' no iba a ser menos. De hecho, en unas imágenes a las que la web de Telecinco ha tenido acceso en exclusiva, Miri ha sacado a relucir sus dotes de supervivencia y ha fabricado nada más y nada menos que un tendedero.

Con un cuchillo de grandes dimensiones, Miri ha cogido un trozo de madera y ha decidido a pasarse al bricolaje, no sin antes pensarse la jugada y realizar todas las medidas y apuntes previos para que el tendedero quedase a la perfección: "Estoy harta de poner las cosas en la roca. Tengo toda la ropa calada y mojada y necesito secarla. Y no la quiero secar en las rocas porque huele mucho a mar y hay cangrejos", ha explicado Miri ante las cámaras de 'Supervivientes All Stars'.

El contratiempo que ha sufrido Miri

No obstante, la influencer ha sufrido un pequeño contratiempo en plena construcción del tendedero que para nada se imaginaría que ocurriría. Un contratiempo que no ha tardado en comunicárselo a Tony Spina. Pero Miri ha seguido con su 'bricolaje', construyendo el tendedero y viendo el contratiempo como 'parte del juego'.

Posteriormente, el contratatiempo que ha sufrido también se lo ha comunicado al resto de concursantes, que no han tardado en reaccionar al respecto. ¿Quieres saber de qué contratiempo se trata? ¡Dale al play y descúbrelo!