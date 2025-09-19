Patricia Fernández 19 SEP 2025 - 02:32h.

Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila, nominadas de esta semana en 'Supervivientes All Stars 2025'

Unas nuevas nominaciones llegaban a 'Supervivientes All Stars 2025', después de que se diera un cambio de localización en las playas y un nuevo juego de líder que dejaba a Iván González, de 'Playa Armonía' y Miri Pérez Cabrero, de 'Playa Caos' con el ansiado collar.

Después de que Elena Rodríguez fuera la expulsada, tenía el poder de ejercer el 'beso de judas', dando un beso en la mejilla antes de irse de la palapa a la persona que quería dar un punto directo en las nominaciones, la que se lo daba a Miri, que tras conseguir ser líder se librara de la posibilidad de salir nominada esta semana.

Así han sido las nominaciones

Los primeros en nominar era los concursantes de 'Playa Caos':

Fani Carbajo: voy a nominar a Noel porque es el único con el que he tenido un conflicto esta semana.

Rubén Torres: a Adara porque es con la que más discrepo e interactúo a mal, aunque no tengo nada en contra de ella.

Adara Molinero: nomino a Noel.

Noel Bayarri: nomino a Adara, por ser la peor superviviente de la playa y la más conflictiva.

Sonia Monroy: voy a nominar a Adara porque es con la que menos trato tengo de todos.

Tony Spina: nomino a Sonia porque es con la única que he tenido un problema esta semana.

Jorge Javier Vázquez comunicaba al grupo que el concursante nominado de la playa es Adara y Miri, como líder, daba el nombre de su nominado directo: "A Fani porque siento que a veces vaya al sol que más calienta". Lo que no gustaba nada a su compañera: "Me parece muy mal, parece mentira que conociéndome diga esa barbaridad y sea tan falsa, cuando es la primera que sabe que si conmigo no va la vaina no me voy a meter".

Tras esto, llegaba el turno de que 'Playa Armonía' diera sus votos:

Gloria Camila: echo al fuego a Alejandro porque es el que me ha hecho la convivencia más incómoda, creo que es un poco egoísta y un cínico.

Carlos Alba: voy a lanzar al fuego a Jessica, no porque me lleve mal con ella, porque con los demás me llevo muy bien.

Jessica Bueno: hoy le toca a Alejandro porque a Gloria no la voy a tocar y entre Carlos y él, pues Alejandro.

Alejandro Albalá: voy a lanzar a Jessica, he tenido alguna cosa con ella y porque Gloria no me nominó la semana pasada como líder y es de buen nacido ser agradecido.

Iván, como líder, tenía que desempatar entre Jessica y Alejandro, con los mismos puntos: "Es un marrón, pero voy a dejar nominada a Jessica". Y daba su punto directo: "De forma directa nomino a Gloria porque he tenido menos trato con ella en playa, si esta semana cambia, yo cambiaré".

La lista definitiva de nominados de esta semana

Por tanto, las nominadas de esta semana son Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila: ¡ya puedes salvar a tu favorita con tu voto, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!