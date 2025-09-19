Te contamos quienes son los nuevos líderes de Playa Caos y Playa Armonía tras batirse en un tenso juego vivido bajo el atardecer de Honduras

El pasado martes 16 de septiembre, en 'Supervivientes All Stars 2025' vivían un titánico juego de prelíder que dejaba a cuatro aspirantes al tan ansiado collar. Dos días más tarde llega el momento de descubrir cuáles son los nombres de los nuevos líderes de Playa Caos y Playa Armonía.

Tras el cambio de localización gracias al 'Caballo de Troya', Alejandro Albalá e Iván González se disputaban el liderazgo de la playa con más recursos en 'Orfeo y Eurídice', un juego que consistía en mantenerse el mayor tiempo posible en vilo agarrados de una cuerda. Recordemos que, quien consiga no caerse, obtendrá la tan ansiada inmunidad en la nueva ronda de nominaciones marcadas por un enfrentamiento entre Fani Carbajo y la actriz, además de la nominación directa a uno de sus compañeros.

Este "potente duelo" entre los aspirantes a líder en Playa Armonía aumentaba su dificultad cuando los supervivientes tenían que pasar del tercer al cuarto nudo de la soga pues es un momento donde "cualquier movimiento puede ser letal". Es a partir de aquí cuando Albalá comenzaba a mostrar signos de incomodidad y, aunque ambos estaban "demostrando la resistencia que tienen", finalmente el que podría ser la nueva ilusión de Miri caía al agua.

Por lo tanto, Iván González se alzaba por primera vez con el collar de líder y se lo dedicaba a su pareja Teresa Bass, con quien ha protagonizado durante la gala un lacrimógeno momento después de que la influencer le dedicara unas bonitas palabras como alegato.

El igualado duelo entre Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina

Los supervivientes Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina tuvieron que ser corregidos en varias ocasiones a lo largo del duelo por Laura Madrueño para que ambos percibiesen la gran complejidad del juego. Por lo que, conforme iban avanzando por los nudos de la soga, la dificultad crecía exponencialmente. Camino de los siete minutos, tanto Tony Spina como Miri alcanzaban una postura incomodísima. "Es tremendo lo que están haciendo", apunta un sorprendido Jorge Javier.

Sin embargo, es en el minuto nueve cuando uno de los dos concursantes cae sin fuerzas al agua. De esta manera, Miri Pérez-Cabrero pasaba a ser la nueva líder de Playa Caos, quien no ha dudado en dedicárselo a su prima Marta para mandarle un mensaje en clave, además de a sus familiares y amigos más cercanos: "Es un regalo del cielo".