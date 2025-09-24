Supervivientes Madrid, 24 SEP 2025 - 23:23h.

La convivencia y las condiciones extremas han hecho que Sonia Monroy estalle ante sus compañeras

Sonia Monroy desata la tormenta contra Adara Molinero en los posicionamientos de 'Supervivientes All Stars': "¡Eres una cagada!"

Las condiciones extremas con las que tienen que vivir los supervivientes en Honduras han hecho que algunos concursantes como Sonia Monroy estén con las emociones a flor de piel. La televisiva ha pasado de tener un enfrentamiento con Fani Carbajo ha culparla de su "asilamiento" que dice sufrir en Playa Caos.

"Me estoy sintiendo un poquito...", dejaba caer Sonia Monroy junto a Adara y Miri Pérez-Cabrero. La actriz se ha abierto al máximo en las últimas horas al asegurar que se esperaba otra cosa de su equipo. "Pensaba que me llevaba bien con todo el mundo, y de repente veo que me dejáis de lado, porque yo también hice las dos pruebas y me sentí así como...", comenta.

Además, Monroy señalaba directamente a una persona en su momento de frustración en 'Supervivientes All Stars 2025'. "Fani [Carbajo] no me ha pedido disculpas", afeaba. Adara está convencida de que no existe una buena relación de amistad entre una y otra. "Vosotras no tenéis trato cercano", le decía la superviviente.

Saltan chispas entre Adara y Sonia Monroy

Pese a escuchar que no hay vínculo, Sonia Monroy aclaraba que sí existe una amistad entre las dos. "Está pintando la relación como no es", insistía Monroy. Además, la televisiva le ha hecho una confesión a Adara en plena borágine de emociones. "La primera nominación la hizo ella, me pidió que te nominara", le traslada por sorpresa.

Adara puntualizaba al mismo tiempo que no considera que su compañera está apartada. "¿Pero qué me voy a apartar si son cinco metros de playa?", se cuestionaba la actriz. "Si estás apartada luego pasan esas cosas", le decía Adara. Miri Pérez-Cabrero, que había escuchado toda la conversación en la playa, le intentaba dar un mensaje de apoyo a Monroy en su momento de frustración. "¿Y qué pasa si estás apartada?", le transmitía.