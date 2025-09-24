Logo de telecincotelecinco
El barro señala al primer salvado de 'Supervivientes All Stars' de la semana, que es elogiado por sus compañeros: "Tiene una personalidad arrolladora"

La salvación ya es cosa de tres. Gloria Camila ha sido la elegida por la audiencia para continuar en el reality de Telecinco después de salvarse, lo que se traduce en que Fani Carbajo, Jessica Bueno y Adara Molinero continúan nominadas y se la jugarán a un todo o nada este jueves, en 'Supervivientes All Stars', gala que presentará Jorge Javier Vázquez.

(Noticia en elaboración)

