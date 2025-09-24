Concursantes
El barro señala al primer salvado de 'Supervivientes All Stars' de la semana, que es elogiado por sus compañeros: "Tiene una personalidad arrolladora"
Elena Rodríguez, en shock al descubrir la última decisión de su hija, Adara Molinero, en 'Supervivientes All Stars': "Es muy doloroso"
La salvación ya es cosa de tres. Gloria Camila ha sido la elegida por la audiencia para continuar en el reality de Telecinco después de salvarse, lo que se traduce en que Fani Carbajo, Jessica Bueno y Adara Molinero continúan nominadas y se la jugarán a un todo o nada este jueves, en 'Supervivientes All Stars', gala que presentará Jorge Javier Vázquez.
