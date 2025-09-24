Pedro Jiménez 24 SEP 2025 - 01:26h.

La actriz y presentadora ha explotado contra la colaboradora de Telecinco: desde "eres una cagada" hasta su "tienes caquita"

Los concursantes se han enfrentado a los míticos posicionamientos a pocos días de la tercera expulsión de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Unos posicionamientos en negativo ante los cuatro nominados de esta semana: Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila. Sin duda, hay un momento que no ha pasado desapercibido para nadie que ha sido cuando Sonia Monroy ha arremetido contra Adara Molinero, en una gala en la que la actriz y presentadora ha protagonizado varios choques y no se ha callado absolutamente nada.

Y es que Sonia Monroy ha tenido claro desde el primer momento detrás de quién se iba a posicionar. La actriz, al tocarle el turno, se ha ido detrás de Adara, a pesar de que ha dicho en un primer momento que se ha sentido "traicionada" por Fani en la playa. "Pero entre ella y Adara, la veo a Fani mejor superviviente. Creo que merece irse la 'Dramaqueen' (refiriéndose a Adara). Se equivoca de reality", ha señalado Sonia Monroy, desatando una tensa discusión con la hija de Elena Rodríguez.

Sonia Monroy explota contra Adara Molinero

A su vez, Monroy ha señalado que Adara "está todo el día quejándose" y ha reaccionado al "víbora" que la colaboradora había soltado de ella pocos segundos antes durante la gala: "Prefiero ser víbora que no una cagada. Como tiene dos amiguitos que se lo hacen todo, por eso está durando. Si no estuvieran Tony y Fani ya se habrían ido".

La reprimenda de la actriz no acabaría ahí: sus duras palabras hacia la joven concursante continuarían, encendiéndose esta cada vez más y sin pelos en la lengua. "Según tu amiga, todo el mundo te odia. No me extraña. Caes fatal", ha dicho una Sonia Monroy que ha bromeado con Adara asegurando que se limpie, que tiene "caquita en la boca" (era chocolate de la prueba de recompensa).

Estas palabras tajantes de Sonia Monroy contra Adara Molinero y sus sucesivos arrebatos sobre ella han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, sobre todo en X.