El aspirante a concursante oficial de ‘Gran Hermano 20’ asegura que quiere cambiar la imagen que ha dado en su pasado

El aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ se presentó ante sus compañeros asegurando que daba una imagen que no era real y que uno de sus propósitos era demostrar que la gente esta equivocada, pero ¿Qué secretos esconde su pasado? ¿Qué hizo tan mal en el pasado?

Tan solo unas horas después de que Enrique les confesara en la Casita de ‘Uno de GH20’ que su intención en el concurso era demostrar que ha cambiado y que no tiene nada que ver con su pasado, Noa no ha aguantado más y le ha preguntado. Enrique no ha tenido ningún problema en hablarle de su pasado, en este caso, un pasado sentimental.

Delante del atril de la Casita, Enrique, uno de los ocho aspirantes a concursantes oficiales de ‘Gran Hermano 20’ asegura que lo había "hecho fatal en el pasado" y parece que todos sus errores se centran en un único tema “He sido muy promiscuo”. Noa se ha quedado un poco sorprendida porque no parecía algo muy grave y él ha insistido “mucho”.

Eso sí, ha dejado claro que no había hecho daño a nadie con su promiscuidad y que le dolía que le trataran de “prepotente” por contarlo “Si yo fuera feo, también lo digo”. Al escucharle entonar el mea culpa, Cristian le dijo que no se arrepintiera de su pasado y en esta ocasión, le ha apoyado con un “prepotente, no, potente… Creo que eres una persona guapa, pero con los pies en la tierra, no como otros flipaos que van por ahí…”.

Enrique ha intentado mostrarse modesto y le ha respondido con un “Yo no voy a decir que sea mejor que tu porque no lo soy, pero si no lo digo, también dicen que vas de falso humilde”.