¡'Uno de GH20' ya ha comenzado! Varios aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' ya están conviviendo en la casita. La mañana de este martes, la primera que han pasado juntos tras celebrarse la primera gala del reality en Mediaset Infinity, ha estado llena de momentazos.

Y es que todos ellos no han dudado en reunirse en el jardín para aprovechar los rayos de sol y moverse haciendo algo de ejercicio al aire libre. Flexiones, perreo, flexibilidad... Ha habido de todo. Pero uno de los momentos en los que más han disfrutado ha sido, sin duda, con la improvisada y divertida clase de kárate que se ha ofrecido a darles Joon Choi.

"¿Saben karate? ¿Saben lo que es un kata?", les preguntaba. Acto seguido, y sin pensárselo dos veces, no dudaba en compartir con ellos sus conocimientos. Eso sí, antes les avisaba de cuál era su nivel: "Yo soy cinturón naranja, osea que me puedo equivocar". Pero al ver sus primeros movimientos, sus compañeros alucinaban: "¡Coge y nos parte aquí a todos, eh!".

El primer consejo que les daba antes de ponerse manos a la obra es que a la hora de hacer los katas "hay que ser fluido". Paso a paso, les iba explicando lo que tenían que hacer. Todos le seguían, o al menos lo intentaban, y protagonizaban momentos de lo más divertidos.

Al finalizar la mini clase, todos sus compañeros le aplaudían y le agradecían el buen rato que les había hecho pasar en sus primeras horas en la aventura de 'Uno de GH20': "¡Olé, qué guay! Tu maestro estará orgulloso, lo has hecho muy bien".

