Cuándo y cómo ver 'Uno de GH20': a partir del lunes 29 de septiembre

El emocionante estreno de 'Uno de GH20', un formato original de Mediaset Infinity jamás antes visto pues podrás seguir a través de su señal 24 horas por primera vez el casting de 'Gran Hermano', ha estado repleto de 'momentazos' que no pasarán desapercibidos.

Uno de ellos ha ocurrido cuando Maica Benedicto y Joon, un joven aspirante de origen coreano que ha dejado impactada a Nagore Robles con su lírica, han ido juntos a la casita para conocerla en profundidad. La misma presentadora, quien les ha saludado desde el televisor y le ha pedido a la exgranhermana que le pregunte en su perfecto coreano qué le parece el lugar a su acompañante.

Así ha sido el susto a Maica Benedicto

Sin dudar ni un segundo, Maica Benedicto se lanza a preguntarle al aspirante en su idioma y recibe una respuesta: “Dice que le parece todo muy blanco y muy limpio y que quiere cocinar ya”. Sin embargo, la exconcursante y actual colaboradora de ‘Uno de GH20’ no tenía ni idea de lo que venía a hacer en realidad a la casita hasta que Nagore Robles ha pronunciado las mágicas palabras: Así ha sido este momentazo.

“Maica, tú ya sabes que hay limpiar toda la suciedad siempre en la casa… y a todos los cucarachos”, decía la presentadora. “Importante”, esa es la última palabra que pronuncia Maica antes de llevarse el susto de su vida cuando el salvamanteles de la mesa de la casita se levantaba pues debajo de él estaba. “A ver cómo me bajas ahora el cortisol que me acabas de subir”, le afirma la asustada exgranhermana.

Quien se encontraba debajo de la mesa es Cristián, quien le propone ir a una sauna para bajarle el nivel de estrés. "Mejor una tila, ¿no?", le dice ella. Justo después, Maica Benedicto hacía de traductora entre Joon y Cristián, aunque éste último no termina de creer a la exgranhermana: "Yo estudié coreano. Que soy una mujer que sabe coreano, no me subestimes. Mi coreano no te puede sonar a nada porque no sabes coreano".