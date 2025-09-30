Mañana en 'Uno de GH20' la llegada de dos nuevos aspirantes y la eliminación de uno de ellos tras la decisión de la audiencia

Marta Fraga decide abandonar 'Uno de GH20' un día después de su inicio: "Me da mucha pena no poder seguir"

Tras la entrada de los primeros aspirantes a convertirse en concursante oficial de la vigésima edición de ‘GH’ en el estreno de ‘Uno de GH20’, el histórico casting final en directo que está ofreciendo gratis y en abierto Mediaset Infinity avanzará este miércoles 1 de octubre (21:00h) en la segunda gala que conducirá Nagore Robles y que acogerá la entrada a la casita de dos nuevos candidatos.

Además, será una noche de importantes decisiones. Por un lado, la audiencia, a través de la app de Mediaset Infinity, votará a sus favoritos y determinará quién de los aspirantes el que menor apoyo reciba dice adiós a su sueño de formar parte de ‘GH’. Por otro lado, uno de los candidatos tomará una decisión que podría afectar a la convivencia.