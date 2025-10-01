Cristian le explica a Amparo como su vida familiar ha interferido en sus relaciones sentimentales: “Tuve que elegir”

Sigue en directo 24 horas la vida en la Casita de 'Uno de GH20'

Amparo y Cristian han aprovechado un ratito a solas en la cocina para conversar sobre la salida de Marta Fraga del casting de ‘Uno de GH20’ y han terminado confesándose cómo habían superado sus etapas más complicadas “te quedas con lo bueno, con lo bonito” y hablando de sus pasados sentimentales.

En la cocina de la Casita de ‘Uno de GH20’, Amparo y Cristian han encontrado un ratito de intimidad para sincerarse y contarse un poquito cómo han sido sus respectivas vidas. Cristian le ha explicado que él siempre intenta quedarse con lo positivo de todo lo que le pasa en la vida y que, aunque “te acuerdas de la casa llena de juguetes, de que le preparabas el biberón a mi niña… Ahora estoy bien”.

Cristian le ha explicado a Amparo cómo era su vida en pareja, el amor inmenso que siente por su hija “voy en el coche y tengo que verle los ojitos por el retrovisor” y de lo difícil que fue para él decidir si seguía estudiando o apoyaba a su familia en el negocio familiar. Una decisión que ha marcado el resto de su vida, pero de la que no se arrepiente.

Le ha contado cómo fueron sus dos relaciones amorosas más importantes y cómo tiene la seguridad de que en el momento que esté preparado, el amor volverá a llamar a su puerta, pero eso, sí, no le vale un amor cualquiera “Un ‘Te quiero’ lo puede decir cualquiera”, él quiere un amor de verdad “quiero que mi pareja siga conmigo y me quiera aunque esté debajo de un puente”.

Amparo también le ha hablado del amor que sentía por el padre de su hija “me quería creer que iba a ser para siempre” y Cristian ha querido saber si había aceptado cosas que no quería por estar con esa persona y si en ese momento “¿Te querías a ti misma?”.